Edebali Ortaokulu ekibi basketbol turnuvası şampiyonu
54 dakika önce
Bilecik'te düzenlenen turnuvada Edebali Ortaokulu Kız Basketbol takımın şampiyon oldu.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
'te düzenlenen turnuvada Edebali Ortaokulu Kız Basketbol takımın şampiyon oldu.
Bilecik'te Gençlik Haftası nedeniyle Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Kupası Basketbol Turnuvası düzenlendi. Atatürk
Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Edebali Ortaokulu iki Kız Basketbol takımıyla katıldı. Final maçında Eskişehir
Ar-Ge Basketbol takımı yenen Edebali Ortaokulu A Takım Kız Basketbol turnuvanın şampiyonu oldu. Okulun B takımı ise; kendi kategorisinde 2'incilik elde etti.
Şampiyon takıma kupasına Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
verirken, Okul Müdür yardımcısı Yeşer Karabulut tüm sporcular ve okul müdürüne teşekkür etti. - BİLECİK
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