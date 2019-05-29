Son Dakika Haberleri: Edebali Ortaokulu ekibi basketbol turnuvası şampiyonu
Son Dakika Yaşam Haber

Edebali Ortaokulu ekibi basketbol turnuvası şampiyonu

54 dakika önce

Bilecik'te düzenlenen turnuvada Edebali Ortaokulu Kız Basketbol takımın şampiyon oldu.

Edebali Ortaokulu ekibi basketbol turnuvası şampiyonu, System.String[]
Bilecik'te düzenlenen turnuvada Edebali Ortaokulu Kız Basketbol takımın şampiyon oldu.

Bilecik'te Gençlik Haftası nedeniyle Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Kupası Basketbol Turnuvası düzenlendi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Edebali Ortaokulu iki Kız Basketbol takımıyla katıldı. Final maçında Eskişehir Ar-Ge Basketbol takımı yenen Edebali Ortaokulu A Takım Kız Basketbol turnuvanın şampiyonu oldu. Okulun B takımı ise; kendi kategorisinde 2'incilik elde etti.

Şampiyon takıma kupasına Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız verirken, Okul Müdür yardımcısı Yeşer Karabulut tüm sporcular ve okul müdürüne teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
Bilecik, basketbol, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi 11 yaşındaki kız annesinin scooterını çalmak isteyen hırsızı yumruklayarak kaçırdı Küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı! Ücretini isteyen avukat, magandalar tarafından tekme tokat dövüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:51:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edebali Ortaokulu ekibi basketbol turnuvası şampiyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]