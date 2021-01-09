Edebi sosyalleşmenin yolu: Çevrimiçi kitap kulüpleri - Son Dakika

Edebi sosyalleşmenin yolu: Çevrimiçi kitap kulüpleri

09.01.2021 07:41
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Evlere tıkılıp kaldığımız pandemi dönemiyle birlikte kitap okuma kulüpleri rağbet görmeye başladı.

Evlere tıkılıp kaldığımız pandemi dönemiyle birlikte kitap okuma kulüpleri rağbet görmeye başladı. Önceleri kafelerde buluşan kitap grupları, sosyal mesafe sebebiyle okuma etkinliklerine çevrimiçi mecralarda devam etmek zorunda kalınca bu durum diğer kitapseverlerin de ilgisini çekti. Artık edebiyat tutkunları bu çevrimiçi etkinliklerde düzenli olarak bir araya gelip daha önce okudukları kitapları tartışıyor ve aynı zamanda sosyalleşiyorlar. Sevdiğiniz kitapları konuşup derinlemesine inceleyebileceğiniz bazı kulüpleri derledik.

Rory Gilmore

Kulüp, 'Gilmore Girls' dizisinde okunan 339 kitabı liste haline getirip her ay bu kitaplardan okumalar yapıyor. Harry Potter serisi okunduğunda katılımcılar Hogwarts renklerinde giyiniyor. İngiliz edebiyatıyla ilgili kitaplar okunduğunda etkinlikler özel fotoğraf ve yazılarla destekleniyor. Instagram'dan, @rorygilmorekitapkulubu hesabı üzerinden ücretsiz üye olabilirsiniz.

Muga Book Club

Bu kulübe üyelik için Mugamag.com'daki mugabookclub başlığı altına mesaj bırakabilir ya da Instagram'dan @egemuga hesabıyla iletişime geçebilirsiniz. Üyelik ücretsiz.

1Kitap1Mekan

1Kitap1Mekan&Narmanlı Sanat kitap kulübünde, bir kitaptan yola çıkarak başka kitaplarla karşılaştırmalar yapılıyor. Yazar ve editör konuklarla çevrimiçi sergi gezmek gibi farklı etkinliklere de yer veriliyor. Üyelik 3 aylık paket olarak sunuluyor ve 160 lira.

adas.ist

Kulüp, kitap seçimlerine göre yan okumalar yapıp her yeni kitapta başka bir coğrafyayı, dönemi ve yazarı tanıtmayı hedefliyor. Ayda bir toplantı oluyor ve katılım bedeli 100 lira. @adas.ist Instagram hesabından direkt mesajla başvurabilirsiniz.

Artisan

Kulüp üyelerine, her ay farklı küratörlerin belirlediği kitapları gönderiyor. Selçuk Şirin, Ahmet Ümit gibi isimler kendileri için değerli kitapları paylaşıyor. artisankitap.com adresinden referansla üye alınıyor. Üç kitap dahil aylık bireysel üyelik 79, aile üyeliği 99 lira.

Gergedan

Bu kulüpte üyelik sistemi yok. Facebook, Twitter veya Instagram'dan Gergedan Kitabevi'ni takip edip etkinliklerinden haberdar olabilir, ücretli ya da ücretsiz olan etkinliklere üç gün öncesinden rezervasyon yaptırarak katılabilirsiniz.

Merhaba

Çevrimiçi toplantılar için üye olmak isteyenlerden ücret talep etmiyorlar. İsteyen her okur www.kitapmimari.com adresinden ya da sosyal medya hesapları üzerinden Merhaba Kitap Kulübü'ne ulaşıp üye olabiliyor.

Don Kişot

Herhangi bir üyelik şartı ya da ücret talebi yok. Buluşmalar Instagram @donkisot_kitapkulubu ya da Meetup üzerinden organize ediliyor. Farklı temalar belirlenerek düzenlenen etkinlikleri her üç haftada bir, cumartesi akşamları gerçekleşiyor.

Kültür Perileri

Kulüp, yıllık programını @kulturperileri Instagram hesabından duyuruyor. Ayda bir kez Zoom'dan toplantı düzenliyor. Farklı ülkelerin edebiyat ve kavramları üzerine okumalar yapılıyor. Üyelik ücretsiz ve sınırlı sayıda katılımcı kabul ediliyor.

İstanbul Edebiyat Kulübü

Kulübe katılmak için istanbuledebiyatkulubu.org adresindeki formu doldurmanız yeterli. Formlar incelendikten sonra üye kabul ediliyor. Yazarların da katıldığı buluşmalar Zoom ve Meetup üzerinden düzenleniyor. Üyelik ücretsiz ama üç toplantı üst üste devamsızlık yapan üyeler kulüpten çıkarılıyor.

Kitap kulüpleri pandemi öncesinde yukarıdaki gibi fiziksel buluşmalar yapıyordu. Artık çevrimiçi buluşuyorlar.

OKUMA ALIŞKANLIĞIM DAHA DÜZENLİ OLDU

Murat Erdoğan (34) - Yemek fotoğrafçısı

13 aydır Merhaba Kitap Kulübü üyesiyim. Kulüp sayesinde kitap okuma alışkanlığım daha düzenli oldu. İşim ne kadar yoğun olursa olsun onlarla birlikte seçtiğimiz kitabı okuyorum. Kulübün bana kattığı en önemli özellik de daha önce hiç okumadığım türden kitapları okumam oldu. Bu sayede çok daha geniş bir kütüphaneye ulaştım.

HERKES KENDİ RENGİYLE GRUBU ZENGİNLEŞTİRİYOR

Rümeysa Köse (28) - Psikolojik danışman

İstanbul Edebiyat Kulübü ile 2018'de tanıştım. Kulübün farklı hayat tarzlarıyla renkli bir ambiyansı var. Her üye, gruba kendi rengiyle zenginlik katıyor. Hani bir kitabı okuyunca birileriyle paylaşmak isteriz, bizi anlayacak kişileri ararız. Bu ihtiyacımızın karşılık bulduğu, samimi bir topluluk İstanbul Edebiyat Kulübü.

'BİRLİKTE OKUMAK, OKUMA MOTİVASYONUNU DİRİ TUTAR'

Ebru Şenol – Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü

Bir kitabı birden çok kişinin birlikte okuması, kitaba dair sorular sorup yanıtları aramak, tartışmak, eleştirel okumaya yönelmek açısından faydalı. Ayrıca birlikte okumak, okuma motivasyonunu diri tutar, sosyalleşmeyi sağlar, kitap etrafında şekillenen tartışmada, başkasının düşüncesine saygılı olma, dinleme gibi konularda disiplin kazandırır.

Pandemi döneminde toplumun bir kısmı kitap okumayı bir yöntem olarak seçti. Özellikle klasikler, kişisel gelişim kitapları ve salgınlar konusundaki kurgu ve kurgu dışı kitaplar tercih edildi. Çevrimiçi kitap satışlarında yüzde 90 artış oldu. Ancak bu dönemde telif hakları açısından yasal olmayan uygulamalar da çoğaldı. Kitapların tamamını içeren PDF dosyaları paylaşıma girdi. Ayrıca kitabevleri de büyük sıkıntı yaşadı.

Edebi sosyalleşmenin yolu: Çevrimiçi kitap kulüpleri

Instagram, İstanbul, Edebiyat, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Edebi sosyalleşmenin yolu: Çevrimiçi kitap kulüpleri - Son Dakika Magazin


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