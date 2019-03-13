Son Dakika Haberleri: Edebiyat Buluşmaları'nın Bu Ayki Konuğu Hayati İnanç

Edebiyat Buluşmaları'nın Bu Ayki Konuğu Hayati İnanç

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen, "Edebiyat Buluşmalarına" bu ay Hayati İnanç katılıyor.

Edebiyat Buluşmaları'nın Bu Ayki Konuğu Hayati İnanç, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen, "Edebiyat Buluşmalarına" bu ay Hayati İnanç katılıyor.

"Can Veren Pervaneler" isimli söyleşi 15 Mart Cuma günü saat 19.00'da KBB Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek. Kütüphanenin sıcak ortamında hayata ve edebiyata dair bir sohbetin gerçekleştirileceği etkinlikle, Hayati İnanç engin bilgi ve deneyimlerini okuyucuları ile paylaşacak.

Hayati İnanç kimdir?

Yazar, hukukçu, avukat, yayıncı, yönetici, denetçi, eğitimci, televizyon programı sunucusu. 1961, Denizli doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı. "En değerli iş insana yatırım" inancında olan Hayati İnanç, klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı olarak benimsedi. TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını hazırlayıp sunmuştur. Eserleri: Can Veren Pervaneler, Can Veren Pervaneler 2, Can Veren Pervaneler 3, İşte Geldik Gidiyoruz. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:58 Kaynak: İHA

Türkiye, Kocaeli, Edebiyat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor

Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor 2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:03:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edebiyat Buluşmaları'nın Bu Ayki Konuğu Hayati İnanç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]