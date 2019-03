Edebiyat Buluşmaları'nın Bu Ayki Konuğu Hayati İnanç

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen, "Edebiyat Buluşmalarına" bu ay Hayati İnanç katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen, "Edebiyat Buluşmalarına" bu ay Hayati İnanç katılıyor.



"Can Veren Pervaneler" isimli söyleşi 15 Mart Cuma günü saat 19.00'da KBB Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek. Kütüphanenin sıcak ortamında hayata ve edebiyata dair bir sohbetin gerçekleştirileceği etkinlikle, Hayati İnanç engin bilgi ve deneyimlerini okuyucuları ile paylaşacak.



Hayati İnanç kimdir?



Yazar, hukukçu, avukat, yayıncı, yönetici, denetçi, eğitimci, televizyon programı sunucusu. 1961, Denizli doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı. "En değerli iş insana yatırım" inancında olan Hayati İnanç, klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı olarak benimsedi. TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını hazırlayıp sunmuştur. Eserleri: Can Veren Pervaneler, Can Veren Pervaneler 2, Can Veren Pervaneler 3, İşte Geldik Gidiyoruz. - KOCAELİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz

Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor

Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor

2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi