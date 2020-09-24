Vali Oktay Çağatay Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Adilcevaz Şube Başkanı Turan'a kabul etti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Adilcevaz Şube Başkanı Buğra Turan'ı makamında kabul etti.

Dernek çalışmaları hakkında Vali Çağatay'a bilgi veren Turan, dil bilincinin yerleşmesi ve Türkçe'nin doğru kullanılması amacıyla dernek kurduklarını söyledi.

Vali Çağatay ise yabancı kelimelere özenin artmasıyla Türkçe'nin her geçen gün biraz daha bozulduğunu görmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Dilin, milleti meydana getiren unsurların başında geldiğini ifade eden Çağatay, "Dilimizi, yabancı kelimelerin istilasından koruyamazsak kültürümüzü gelecek nesillere aktaramayız ve yok olmaya mahkum oluruz. Bundan dolayı bu ülkenin vatandaşları olarak bize, dilimizi doğru kullanma konusunda büyük görevler düşüyor." dedi.