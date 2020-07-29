Edebiyat eserlerini destekleme projesine başvurular başlıyor - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 'Edebiyat Eserlerini Destek Projesi' başvurularının 1 Ağustos'tan itibaren kabul edileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesini, yayımlanmasını ve yeni yazarların desteklenmesini amaçlayan Edebiyat Eserlerini Destek Projesi başvuruları 1 Ağustos'tan itibaren kabul edilecek. Başvurular ağustos ayı sonuna kadar sürecek. Başvurularda, eserin 'yazara ait ilk eser' olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması da aranan nitelikler arasında. Yayımcılar https://kygm.ktb.gov.tr/ internet sayfasından temin edecekleri form ile ekinde belirtilen belgeleri Genel Müdürlüğe ibraz edecek.

DESTEĞİN YÜZDE 35'İ YAZARA ÖDENİYOR

Proje kapsamında ilk eser desteği için yayımcılar yılda iki kez şubat ve ağustos aylarında başvuruda bulunabiliyor. Yayımcı, başvuru yapılacak ay içinde en fazla 3 eser için müracaat edebiliyor. Destek verilenler, sağlanan desteğin yüzde 35'ini yazara ödemekle yükümlü. Eser başvurularını Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu değerlendiriyor. Destek sağlanan yayımcının, eseri kurul kararlarının ilanından itibaren 2 ay içinde en az bin adet basması ve yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmesi gerekiyor. Destek tutarı, yayımcı tarafından bütün yükümlülükler yerine getirildikten, eserin basım ve teslim süreçleri tamamlandıktan sonra ilgili yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödeniyor. Proje kapsamında öykü, roman ve şiir en çok başvuru yapılan ve destek sağlanan türler olmuştu.