Yazar Mehmet Nuri Yardım, edebiyatı gençlere sevdirmenin bir yolunun da mizah olduğunu belirterek, "Bazıları edebiyatı lüzumsuz bilgiler yığını zannediyor. Halbuki edebiyat hayatın ta kendisidir." dedi.



Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Kadıköy Çarşamba Sohbetleri" etkinliğine katılan Yardım, "Edebiyatımızın Neşeli Yüzleri; Yazarların Çocukluk Hatıraları" başlıklı bir konuşma yaptı.



Necip Fazıl Kısakürek, Peyami Safa ve Tarık Buğra gibi Türk edebiyatının tanınan isimlerine ilişkin bilgi veren Yardım, ustaların hayatlarından nükteli kesitler de aktardı.



"Ünlü isimlerle zaten herkes ilgileniyor, ünlü yazarlar her gün televizyonda, ekranlarda, reklam afişlerinde var." diyen Yardım, çalışmalarını son 40 yıldır 'unutulmuş yazarlara' adadığını vurguladı.



Edebiyat öğretmenlerinin kendisine ulaşarak, derslerinde "Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları" isimli kitabından faydalandıklarını ifade ettiğini aktaran Yardım, şunları kaydetti:



"Edebiyatı biraz da mizahla sevdirebiliriz. Edebiyat hayattır. Bazıları edebiyatı lüzumsuz bilgiler yığını zannediyor. Halbuki edebiyat hayatın ta kendisidir."



Çocukken okunan ninnilerin, anlatılan masalların, şarkı ve türkülerin, hatta ölümden sonra okunan ağıt ve mersiyelerin temelinin edebiyat ve şiir olduğunu dile getiren Yardım, "Edebiyat hayatın tamamında vardır. Edebiyat bir hayat biçimidir." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ve soru-cevap bölümün ardından Mehmet Nuri Yardım'a, "Dikili Ağacım Var" kampanyasından adına bağışlanan 2 adet fidanın sertifikası ve çiçek takdim edildi.



Etkinliğe, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kaldırım, Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Bahire Eken ve görme engelliler için okuduğu kitaplarla bilinen kütüphane gönüllüsü Sabahat Varol İnsel'in yanı sıra öğrenciler ve edebiyat meraklıları katıldı.



"Kadıköy Çarşamba Sohbetleri" 27 Şubat'ta, yazar Dursun Gürlek'in "Kitaba Adanmış Hayatlar" başlıklı konuşmasıyla devam edecek.



Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren kütüphaneleri arasında bulunuyor.



Haftanın her günü ve günün her saati açık olma uygulamasına kasım ayında başlanan kütüphane, Rasimpaşa mahallesindeki Nüzhetefendi Caddesinde 36 binden fazla kitaba ev sahipliği yapıyor.

