Edebiyat Kampı" 7 İlden Öğrencileri Diyarbakır'da Buluşturdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 4. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Edebiyat Kampı", 7 ilden 150 öğrenciyi Diyarbakır'da buluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 4. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Edebiyat Kampı", 7 ilden 150 öğrenciyi Diyarbakır'da buluşturdu.



KYK'nın Aksaray, Giresun, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Ordu ve Sinop'taki yurtlarında kalan 150 öğrenci, kampa katılmak için Diyarbakır'a geldi.



Yurtlardaki gençlerin serbest zamanlarını iyi değerlendirmesi, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen kampta, 5 gün boyunca öğrenciler, kültür gezileri, spor, sinema, sıra gecesi, bilgi yarışması gibi etkinliklerle de eğlenceli vakit geçirecek.



Etkinlikler kapsamında misafir öğrenciler, Diyarbakır'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacak, şehit aileleriyle bir araya gelecek.



KYK Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bilal Arslan, kampın açılışı dolayısıyla Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin farklı ilerinden öğrencilerle Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye'nin 12 ilinde "Hukuk", "İletişim", "Spor", "İnsan ve Toplum" gibi başlıklar altında toplam 2 bin öğrencinin katılımıyla kamp düzenlendiğini belirten Arslan, "Öğrencilerimiz 5 gün boyunca edebiyat alanında isim yapan hocalardan sunumlar alacak. Birbiriyle kalıcı dostluklar kurma anlamında bağlarını geliştirecekler." ifadelerini kullandı.



Arslan, kampla, öğrencilerin yarıyıl dönemini güzel değerlendirmelerinin amaçlandığını da kaydetti.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ise öğrencileri Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Demir, "Gençlerimiz, ilimizde huzur ve güvenin sağlanmasıyla Diyarbakır'ı tanımış olacak. Diyarbakır'ın da güvenli bir kent olduğunu, gittikleri yerlerde ailelerine, arkadaşlarına anlatacaklar." şeklinde konuştu.



Program, edebiyatçı Hayati İnanç ve Mustafa Özçelik'in sunumlarıyla devam etti.

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