Edebiyat kampı Samsun'da başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edebiyat kampı Samsun'da başlıyor - Son Dakika

Edebiyat kampı Samsun'da başlıyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları'ndan Edebiyat Kampı, Samsun'da başlıyor.

Edebiyat kampı Samsun'da başlıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları'ndan Edebiyat Kampı, Samsun'da başlıyor.

Yurt genelinde 15 ilde ve temada gerçekleşecek kampların Edebiyat Kampı, Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor.

Edebiyat kampına, Adıyaman, Afyonkarahisar, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kütahya, Mardin ve Muş'tan KYK yurtlarında kalan 150 kız öğrenci katılacak.

Kamp, programı tarihçi-yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın açılış dersiyle başlayacak.

Şair Bestami Yazgan, yazar Mehmet Doğan, tarihçi yazar Dursun Gürlek, Prof. Dr. Ümit Meriç, yazar Sadık Yalsızuçanlar, Emrah Gökçe, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, şair-yazar Recep Garip ve şair Nurullah Genç'in öğrencilerle buluşarak söyleşiler gerçekleştireceği kamp 20 -24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kampta öğrenciler, spor, eğitim, sinema, kültürel gezi programlarının yanı sıra sanatçı Aykut Kuşkaya konseri ile eğlenceli vakit geçirecek.

Edebiyat Kampı Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'nda yapılacak.

Edebiyat, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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