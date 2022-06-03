Edebiyat öğretmeni beyin tümörüne yenik düştü - Son Dakika
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Edebiyat öğretmeni beyin tümörüne yenik düştü

03.06.2022 13:08
Edebiyat öğretmeni beyin tümörüne yenik düştü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde beyninde oluşan tümöre yenik düşen edebiyat öğretmeni Ahmet Şahin (43) hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde beyninde oluşan tümöre yenik düşen edebiyat öğretmeni Ahmet Şahin (43) hayatını kaybetti. Ölümü büyük üzüntü oluşturan Şahin'in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verilirken, törene yakınlarının yanı sıra öğrencileri de katıldı.

Bozyazı Anadolu Lisesi'nde 7 yıldır Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Şahin, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara'da, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Genç yaşta beyin tümürüne yenik düşen evli ve 2 çocuk babası Şahin'in tabutu Ankara'dan memleketi Bozyazı'ya getirilerek, evinin önünde dualar okunup, helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Narince Mahallesindeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şahin'in cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MERSİN

Edebiyat öğretmeni beyin tümörüne yenik düştü
Edebiyat öğretmeni beyin tümörüne yenik düştü

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Edebiyat, Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edebiyat öğretmeni beyin tümörüne yenik düştü - Son Dakika


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