Edebiyat Öğretmeni Bir Yılın Sonunda Yeniden Yürüdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde edebiyat öğretmenliği yapan 41 yaşındaki Mustafa Taşdemir, 2014'te ağır bir trafik kazası geçirdi. Kaza esnasında sol ve sağ bacağı kırılan Taşdemir, ambulansla en yakındaki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alındı. Yapılan ameliyat sonrasında bacağına yerleştirilen platin kırıldı ve kemiği bir türlü kaynamadı. Uyurken yön değiştirdiğinde bile bacağı kırılmaya başladı. Aşı tekniği denendi ama yine çözüm olmadı.

Genç öğretmen neredeyse yatalak oluyordu

Mustafa Taşdemir, 2014'te geçirdiği trafik kazasının ardından dört kez açık ameliyat oldu. Bacağına takılan platin veya vida olması gerektiği gibi işlev kazandırmadı. Bu nedenle kazada kırılan femur kemiği kaynamadı. Artık sol bacağı uyurken veya otururken bile kırılır hale gelmişti. Başka bir tedavi yöntemi denenerek, bacağına aşı yapıldı. Ameliyattan sonra vücuda konulan aşı da soruna çare olmadı. Sonunda yatağa bağımlı hale gelen Taşdemir, bir yıl boyunca sadece ihtiyaçlarını karşılamak için hareket edebildi ve psikolojisi de giderek bozuldu.

Hastaneden evine yürüyerek gitti

Dört ameliyatın ardından umudunu kaybeden Taşdemir, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Memorial Antalya Hastanesi'nde Op. Dr. Murat Baloğlu ile görüşerek, ameliyat olmaya karar verdi. Başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan ve yatağa mahkum olmaktan kurtulan Taşdemir, yaşadıklarını ve ameliyat sürecini şöyle anlattı: "Daha önce yapılan ameliyatlardan sonra sol bacağımın üstüne basmamam söylenmişti. Murat bey geldi bana akşama kadar çalışacağım egzersizler hakkında bilgi verdi. Akşam geldi, "Şimdi ayağının üstüne bas" dedi. Daha önce basmama hiç izin verilmemişken, Murat bey ameliyatın ertesi gün yürümeme yardımcı oldu. Evime nasıl gideceğim ve merdivenleri nasıl çıkacağım diye düşünürken kendim yürüyerek gittim."

Bu sefer de sağ bacağı yürüyemez hale geldi

Mustafa Taşdemir, sol bacağındaki hareket yetisini kazanarak yaşamına devam ederken, bu kez de sağ bacağında, yatağa bağımlı olarak geçen bir yılda hareketsizlik yüzünden, ön çapraz bağlarının kopmuş olduğu ortaya çıktı. Geçirdiği son ameliyat öncesinde anlaşılamayan bu sorun nedeniyle yürürken dizi dönüyor ve bacağı farklı şekilde hareket ediyordu. Sol bacağı iyileştikten sonra Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından kapalı yöntemle çapraz bağ ameliyatı yapılan Taşdemir, rahat bir şekilde yürüyebilir hale geldi, duruş bozukluğu da ortadan kalktı. İkinci ameliyatı da başarıyla atlatan Taşdemir, "Daha önce yürümediğim için dizimin döndüğünü bilmiyordum. Murat bey sayesinde yürümeye başlayınca anlaşıldı ki benim çapraz bağlarım da yırtılmış. Evde zaman geçirmek ve öğrencilerimden uzak kalmak çok zordu. Onlara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

İki bacağı da artık sağlıklı

İki ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Murat Baloğlu şunları söyledi: "Hastamız sol tarafta femur kemiğinde kaynamama şikayetiyle geldi. Dört kez açık cerrahi ile ameliyat olmuş. 11'inci ayında hala ayaklarının üzerine basıp yürüyemiyordu. İki defa içerideki platinler kırılmış. Biz sol femurda kaynama olmadığını gördük. İçerideki platinlerin hepsini çıkardık. Kemik içerisine özel bir çivi koyduk. Kendinden kemik alıp bölgeye naklettik. Birinci ayında kısmi yükle hastamızı yürütmeye başladık. İkinci ayda ise koltuk değnekleriyle rahatça yürümeye başladı. Ameliyatın ardından hasta yürüyünce anlaşıldı ki ön ve arka çapraz bağları kopmuştu. Bu yüzden dizinde atma ve dönme şikayetleri ortaya çıktı. Ön ve arka çapraz bağlarına artroskopi yöntemiyle ameliyat edip hastanın iki bacağına kavuşmasını sağladık."