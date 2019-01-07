Son Dakika Haberleri: Edebiyat Okul Koridorlarını Birleştirdi

Edebiyat Okul Koridorlarını Birleştirdi

2 saat önce

Eskişehir'de bir lisenin koridorunda "Edebiyat Birleştirir" sloganıyla oluşturulan "Edebiyat Sokağı"nda, Türk Edebiyatının önemli isimlerinin fotoğrafları sınıf kapılarını süslerken, yazar ve şairlerin eserlerindeki bazı ifadeler ise duvarlara yazılarak öğrencilerle buluşturuluyor.

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Eskişehir'de bir lisenin koridorunda "Edebiyat Birleştirir" sloganıyla oluşturulan "Edebiyat Sokağı"nda, Türk Edebiyatının önemli isimlerinin fotoğrafları sınıf kapılarını süslerken, yazar ve şairlerin eserlerindeki bazı ifadeler ise duvarlara yazılarak öğrencilerle buluşturuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan edebiyat müfredatının 9. sınıftan 11. sınıfa kadar içinde barındırdığı tüm yazar ve şairlerini "Edebiyat Sokağı" adını verdikleri koridorda öğrencilerle buluşturan Eskişehir Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi ve öğretmenleri, öğrencilerin ilgisinden memnun.

Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Cahit Zarifoğlu, İskender Pala, Halide Edip Adıvar, Mehmet Rauf gibi birçok yazar ve şairin bulunduğu "Edebiyat Sokağı"nda, öğrencinin hem görsel olarak hafızasına hitap etmek hem de Türk edebiyatına emeği geçenleri ayrımsız sevmelerini sağlamak amaçlanıyor.

"Projeyle öğrencilerin edebiyat performansında artış gözlemlendi"

Okul müdürü Abdullah Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin müfredat çerçevesinde hazırlandığını belirterek, projenin hayata geçirilmesinin ardından öğrencilerin edebiyat performansında artış gözlemlendiğini söyledi.

Yılmaz, özellikle imam hatip liselerinde sadece dini eğitimin ağırlıklı olduğu izleniminin değiştirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Edebiyatı, müziği, görsel sanatları, matematiği, fiziği seven bir gelecek oluşturmaya çalışıyoruz. 'Edebiyat Birleştirir' sloganı da zaten bunu ortaya koysun istiyoruz. Nazım da bizim Necip Fazıl da." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'de ilk ayetin "oku" olduğuna işaret eden Yılmaz, "Yaratıcı 'Oku.' diyor. O halde okumak lazım. Sınıflandırmak ya da "senden, benden" demek çok yanlış. Herkesi kucaklamayı öğretmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklarımız bu sayede ön yargılardan kurtulup daha fazla bilgi ediniyor. Öğrenmenin önüne engeller çıkarmak yerine, teşvik edebilmek lazım. Necip Fazıl'ı sınıflarında yaşatan öğrencilerimiz var. 'Kelebek misalidir aşk. Anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük' diyen Nazım Hikmet'i sınıflarında yaşatan öğrencilerimiz var. Cahit Zarifoğlu'nu unutmayacak olan öğrencilerimiz var. Edebiyatı öğrencilerimize bu yöntemle verip, 'Okumanın saati yoktur.' diyerek her anı dolu dolu geçirmeye çalışan öğretmenlerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:25 Kaynak: AA

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