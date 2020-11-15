Edebiyat tutkunlarının kalbi "Yedi güzel adamın kenti"nde atacak - Son Dakika

Edebiyat tutkunlarının kalbi "Yedi güzel adamın kenti"nde atacak

15.11.2020 11:01
Edebiyat tutkunlarının kalbi

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği Kahramanmaraş, "1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" etkinliklerinde 10 ülkeden gelecek edebiyat tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği Kahramanmaraş, "1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" etkinliklerinde 10 ülkeden gelecek edebiyat tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şair ve düşünce adamlarından oluşan ve "7 Güzel Adam" olarak bilinen Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının gün yüzene çıkarılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında girmek için girişimlerde bulunan kent, okur ile yazar arasındaki bağın güçlendirilmesi, gençlerin hayranı oldukları edebiyatçılarla buluşturulması, edebiyatla ilgili tartışma konularına yanıt aranılmasının hedeflendiği farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

"Çünkü Sözümüz Var" sloganıyla 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan "1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" kapsamında kentte Macaristan, Venezuela, Üsküp, Ukrayna, Portekiz, Filistin, Slovakya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeden yaklaşık 50 şair ve yazar ağırlanacak.

Kentin edebiyatının dünyaya duyurulması amaçlanan ve 5 gün sürecek organizasyonda, portre, şiir, öykü, deneme ve ses yarışmaları, şiir geceleri, okur-yazar buluşmaları, panel ve konferans gibi 40'ın üzerinde etkinlik yapılacak.

Organizasyon, genç yeteneklerin yetişmesine de katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın edebiyat, kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Kenttin yazar ve şairleri misafir etmenin heyecanı içerisinde bulunduğunu ifade eden Doğan, organizasyon kapsamında birçok alandan ödüllerin verileceğini belirtti.

Etkinliklerin bir hafta süreceğini dile getiren Doğan, "Sanatsever, edebiyatsever ve kültürseverlerin kalbi ve nabzı Kahramanmaraş'ta atacak. Bundan önce olduğu gibi bu süreçte daha yoğun bir nabız atışı gerçekleşecek." dedi.

"Edebiyat yolu bütün sanatseverleri Kahramanmaraş'ta buluşturacak"

Doğan, Kahramanmaraş ile bütünleşen 7 güzel adamın kent için çok büyük değer olduğuna dikkati çekerek, kentin hafızasını, değerlerini ülke gündemine ve dünyaya tanıtan kişiler olduğunu aktardı.

"7 güzel adam"ın hepsinin tanınmasını ve eserlerinin okumasını arzuladıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Şehrimizde edebiyat ikliminin daha zenginleşmesi ve güçlenmesi gerekiyor. Zaten Göksun-Kahramanmaraş arasında yeni açılan tünellere hem 7 güzel adamın hem de diğer edebiyatçılarımızın isimleri vererek bunu biraz daha ön plana çıkarmak istedik. Burası bir edebiyat yolu. Göksun'dan Kahramanmaraş çıkışına kadar olan yol, edebiyat yolu. Bu yol bizi UNESCO'ya taşıyacak. Bu yol sanatseverleri buraya taşıyacak. Bu yol böyle güzel bir yol. Edebiyat yolu bütün sanatseverleri Kahramanmaraş'ta buluşturacak."

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Edebiyat, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Edebiyat tutkunlarının kalbi 'Yedi güzel adamın kenti'nde atacak - Son Dakika


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