Edebiyat ve Şiir Üzerine
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği, şair ve yazar Ali Sali'nin iştirakiyle gerçekleşen "Edebiyat ve Şiir Üzerine" Söyleşi Programı Görükle Gençlik Merkezi'nde yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği, şair ve yazar Ali Sali'nin iştirakiyle gerçekleşen "Edebiyat
ve Şiir Üzerine" Söyleşi Programı Görükle
Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Yazar Ali Sali'nin Re Mektupları ve Fatma Begüm'ün Saba Defteri adlı kitapları üzerinden yapılan şiir söyleşisinde okunan şiirler, dinleyicilerden alkış aldı. Program sonunda ücretsiz dağıtılan kitaplar yazar tarafından imzalandı. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:42 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü
Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu
Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam
Avrupa Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı