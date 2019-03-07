Son Dakika Haberleri: Edebiyat ve Şiir Üzerine

Edebiyat ve Şiir Üzerine

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği, şair ve yazar Ali Sali'nin iştirakiyle gerçekleşen "Edebiyat ve Şiir Üzerine" Söyleşi Programı Görükle Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği, şair ve yazar Ali Sali'nin iştirakiyle gerçekleşen "Edebiyat ve Şiir Üzerine" Söyleşi Programı Görükle Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Yazar Ali Sali'nin Re Mektupları ve Fatma Begüm'ün Saba Defteri adlı kitapları üzerinden yapılan şiir söyleşisinde okunan şiirler, dinleyicilerden alkış aldı. Program sonunda ücretsiz dağıtılan kitaplar yazar tarafından imzalandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:42 Kaynak: İHA

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