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Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı - Son Dakika

Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı

03.07.2021 12:11
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Bisiklet Yarışı, Germenica Grand Prix kadınlar etabıyla başladı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Bisiklet Yarışı, Germenica Grand Prix kadınlar etabıyla başladı. 20 ülkeden katılım sağlayan kadın sporcular, 107 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya rekabet edecek.

Ulu Camii önünde hazırlıklarını tamamlayan kadın sporcular, etkinliğin Germanicia Grand Prix adı verilen güzergahında yarışacak. Katılımcı ülkelerin milli takımlarının da yer aldığı bisiklet yarışında Türkiye başta olmak üzere Ukrayna, Rusya, Belarus (Beyaz Rusya), Kazakistan, Azerbaycan, Malezya, İran, Özbekistan, Kuveyt, Bahreyn, Cezayir, Fas, Polonya, Irak, Hollanda ve Panama'dan birçok sporcu yer alıyor.

Ulu Camii Meydanı'ndan ısınma başlangıcı yapan sporcular, Germanicia Grand Prix'te Madalyalı Kavşak'ta gerçek startı verdi.

Saat 12.00'de tamamlanacak yarışmada takip edilecek güzergah ise Andırın eski yolundan Edebiyat Yolu, Cahit Zarifoğlu Tüneli ardından tam dönüş ve Büyükşehir Belediyesi önü Milli Mücadele Meydanı olarak belirlendi. Heyecan dolu yarışmanın sonunda ise 12.15'te ödül töreni düzenlenecek.

Milliler Kahramanmaraş'ta

Kadın sporcularla düzenlenen yarış öncesi açıklamada bulunan Türkiye şampiyonu bisikletçi Ezgi Bayram, " Giresun'dan geliyorum. Bu sene 18 - 20 Haziran'da Türkiye Şampiyonası oldu. Orada zamana karşı 16 kilometrede 25 dakika verdiğim için Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu olmamla birlikte milli takıma girmeye hak kazandım. Bugünde inşallah milli takımımızı güzel yerlerde temsil edeceğiz. İlk intibamız yarış için, çok güzel bir Akdeniz havası olduğu yönünde. Tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı

Kahramanmaraş, Grand Prix, Bisiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı - Son Dakika Spor


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