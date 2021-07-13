Edebiyata yön veren kent, 'Gölcük' - Son Dakika

2021 yılının "Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı" olması hasebiyle, "Sırat-I Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Akif Ersoy" kitabı yayınlandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük'ün edebiyat ve sanat dalında öncü kent olması yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Gölcük Belediyesi, Kültür, Sanat ve Düşünce Dünyasının Nabzı" üst başlığı altında düzenlenen ilk sempozyum sonrasında "Servet-i Fünûn Dergisi ve Servet-i Fünûn Topluluğu Edebiyatı" kitabını yayınlamıştı. 2021 yılının, "Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı" olması hasebiyle de Türk Edebiyatı, düşünce dünyasında çok önemli bir yere sahip ve adeta Mehmet Akif Ersoy ile özdeşleşen bir dergi olan Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi'nden hareketle online olarak yapılan "Sırat-ı Müstakîm - Sebilürreşat ve Mehmet Akif" Sempozyumu sonrasında "Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif Ersoy" isimli kitap da yayınlandı.

SIRAT-I MÜSTAKİM/ SEBİLÜRREŞAD DERGİSİ VE MEHMET ÂKİF ERSOY

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada: ""Kültür, Sanat ve Düşünce Dünyasının Nabzı" üst başlığı altında düzenlediğimiz ilk sempozyum sonrasında yayınladığımız "Servet-i Fünûn Dergisi ve Servet-i Fünûn Topluluğu Edebiyatı" kitabından sonra, 2021 yılının "Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı" olması hasebiyle Türk Edebiyatı, düşünce dünyasında çok önemli bir yere sahip ve adeta Mehmet Akif ile özdeşleşen bir dergi olan Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi'nden hareketle dergilerle ilgili sempozyum serimiz kapsamındadüzenlediğimiz çevrim içi sempozyumda sunulan bildiriler de "Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif Ersoy" isimli kitap olarak yayınlandı.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese, sempozyuma katılıp bildiri sunan saygıdeğer akademisyenlere, özellikle; derginin editörlüğünü de yapan kıymetli dostum hemşehrimiz Sayın Doç. Dr. Ali KURT Beyefendiye çok teşekkür ederim. Kitabın ilçemizin tanıtımına katkı sağlaması temennimle, kültür, edebiyat dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.