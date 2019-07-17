Edebiyatta, sanatta, bilimde kaos imgelemi

Felsefe kategorisinde yayınlanan kitap, Columbia Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Emeritus Profesörü Martin Meisel tarafından kaleme alındı ve Mehmet Moralı tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Koç Üniversitesi Yayınları (KUY) tarafından yayınlanan "Edebiyatta, Sanatta, Bilimde Kaos İmgelemi" adlı kitap raflardaki yerini aldı. Felsefe kategorisinde yayınlanan kitap, Columbia Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Emeritus Profesörü Martin Meisel tarafından kaleme alınırken, Mehmet Moralı tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Dünyaya anlam kazandırmak için anlattığımız öykülerin –mitolojinin, dinin, edebiyatın, felsefenin, bilim ve sanatın– fikirlerimizi başkalarına aktarma araçlarımız olduğunu vurgulayan kitap, düzen arayışımızın altında temel düzensizlik korkusunun yattığını, gerçek kaosu imgelemenin zor olduğunu, onu betimlemenin ise çok daha zor olduğunu aktarıyor.

Kaos İmgelemi'nde Martin Meisel, büyük bir tutkuyla ve heyecanla mutlak kaosu göstermek, ortaya koymak ve rasyonalize etmek için müthiş bir uğraş veriyor. Bu amaçla, kaos imgesinin toplumsal, psikolojik ve kozmolojik dönüşüm noktalarının öyküsünü aktarıyor. Edebiyattan, felsefeden, resimden, grafik sanatından, bilimden, dilbilimden, müzikten ve filmlerden örneklerle, 18. ve 19. yüzyıllarda kaosun yıkıcılıktan özgürlük ve enerji sağlama potansiyeli olan bir imgeye dönüşümünün olağanüstü öyküsünü anlatıyor.

Sophokles, Platon, Lucretius, Calderon, Milton, Haydn, Blake, Faraday, Çehov, Faulkner, Wells ve Beckett okumaları ile Brueghel, Rubens, Goya, Turner, Dix, Dada ve fütürist ressamların tablolarını aynı potada eriten Meisel, termodinamikte enerji ve entropinin ele alınışındaki devrime dikkat çekiyor. Yazar sonunda bu kaotik çerçeveyi anlam, amaç, ölümlülük ve zihin gibi konuları açıklamakta kullanıyor.