Galatasaray'ın önüne gelen son isimlerden birisi de ünlü futbolcu Eden Hazard oldu. Bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi, Eden Hazard'ı gündemine aldı. Peki, Eden Hazard kimdir? Eden Hazard kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

EDEN HAZARD KİMDİR?

Doğum tarihi:

7 Ocak 1991

(31 yaşında),

La Louvière, Belçika

Boy: 1,75 m

Kilo: 74 kg

Eden Hazard, 2007-08 sezonunda 4 maça çıktı ve hiç gol atamadı. Lille forması ile ilk maçına 24 Kasım 2007 tarihinde, Nancy maçında çıktı. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı. Bu sezon Metz, Sochaux ve PSG maçlarında da forma giydi.

Hazard, 2008-09 sezonunda 30 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Lille adına ilk golü ise 20 Eylül 2008 tarihinde, Auxerre karşısında gol atarak kaydetti. Maç 3-2 galibiyet ile sonuçlandı. Bu sezon Saint-Étienne, Sochaux ve Marsilya maçlarında da gol kaydetti. Coupe de France'da Hazard ilk maçına 2 Ocak 2009 tarihinde, Geneviève karşısında çıktı. Maç 3-0 Lille galibiyeti ile sonuçlandı. Coupe de France'da ilk golü ise 23 Ocak 2009 tarihinde, Dunkerque karşısında gol atarak kaydetti. Maç 3-0 Lille galibiyeti ile sonuçlandı. Coupe de la Ligue'de Hazard ilk maçına 24 Eylül 2008 tarihinde, Montpellier karşısında çıktı. Maç 4-2 yenilgi ile sonuçlandı.

Hazard, 2009-10 sezonunda 37 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Bu sezon Le Mans, Nancy, Lens, Auxerre ve Bordeaux maçlarında gol kaydetti. Avrupa Ligi'nde Hazard ilk maçına 17 Eylül 2009 tarihinde, Valencia karşısında çıktı. Maç 1-1 beraberlik ile sonuçlandı. Avrupa Ligi'nde ilk golü ise 22 Ekim 2009 tarihinde, Genoa karşısında gol atarak kaydetti. Maç 3-0 Lille galibiyeti ile sonuçlandı. Avrupa Ligi'nde diğer golü ise 11 Mart 2010 tarihinde, Liverpool karşısında kaydetti. Coupe de la Ligue'de ilk golü ise 13 Ocak 2010 tarihinde, Rennes karşısında gol atarak kaydetti. Maç 3-1 Lille galibiyeti ile sonuçlandı.

Hazard, 2010-11 sezonunda 38 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

14 Mayıs 2011 tarihinde, Lille Coupe de France'da PSG ile finale kaldı. Hazard bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 1-0 Lille galibiyeti ile bitti. Coupe de France'ı Lille kazanmış oldu.

Hazard, 2011-12 sezonunda 38 maça çıktı ve 20 gol kaydetti. 20 Mayıs 2012 tarihinde Hazard, kariyerinin ilk hat-trick'ini Nancy karşısında yaptı. Maç 4-1 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hazard ilk maçına 14 Eylül 2011 tarihinde, CSKA Moskova karşısında çıktı. Maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.

27 Temmuz 2011 tarihinde, Lille Trophée des Champions'da Marsilya ile finale kaldı. Hazard bu maçta 80 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Maç 5-4 Marsilya galibiyeti ile bitti. Trophée des Champions'ı Marsilya kazanmış oldu.

2019 yazında 115 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İspanyol kulübü Real Madrid'e transfer oldu.

Büyük umutlarla geldiği İspanyol takımında sürekli sakatlanan Hazard, çoğu maçı kaçırdı. Son olarak henüz sakatlıktan yeni dönmüşken tekrar sakatlandı. Böylece toplamda 7. kez sakatlanmış oldu.

Hazard'ın sakatlığı hakkında açıklama yapan kulüp doktoru, bileğinden 3. kez ameliyat olması hâlinde oyuncunun futbol hayatının bitebileceğini belirtti. Öncelikle fizyoterapist eşliğinde tedavi oldu ve bir süre sonra sahalara döndü.