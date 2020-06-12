Edenred'den

Ticket Restaurant Edenred'in gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanan şirketlerin yarısından fazlası dijitalleşmenin imkanlarından faydalanarak işlerini evlerine taşıdı. Ankete katılan çalışanların yüzde 22,9'u evde çalışmaktan "çok memnun" yüzde 24'ü ise "memnun" olduğunu bildirdi.



Edenred açıklamasına göre, şirketin gerçekleştirdiği "Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları" araştırması çalışanların da evden çalışma düzenine alıştığını ortaya koyuyor. Türkiye genelinde 1.215 çalışanın katıldığı anketin sonuçlarına göre, çalışanların çoğunu bu süreçte en çok memnun eden konuların başında, yol ve trafik nedeniyle harcanan zamanın kendilerine kalması geliyor.



Çalışanların yüzde 12'si evden çalışmaktan "nefret ettiğini" bildirdi

"Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları" araştırmasına göre, çalışanların yüzde 53,3'ünün iş yeri evden çalışma sistemine geçti. Çalışanların yüzde 22,9'u bu düzenden çok memnun, yüzde 24'ü de memnun olduğunu belirtirken, yüzde 32,4'ü bazı yönlerden iyi bazı yönlerdense kötü olduğunu bildirdi. Ankete göre çalışanların yüzde 12,1'i ise evden çalışmaktan "nefret ettiğini" dile getirdi.

En büyük kazanım yol ve trafikte vakit harcanmaması



Araştırmaya göre, çalışanların evden çalışma sisteminde en zorlandığı konuların başında yüzde 51 oranıyla ofisi ve iş arkadaşlarını özlemek geliyor. Çalışanların yüzde 40,7'si 7/24 çalışıyor gibi hissettiğini söylerken, yüzde 39,9'u ise çocuklar ve diğer aile üyeleriyle işe konsantre olamamaktan şikayetçi. Evden çalışma sisteminin en mutlu eden kazanımlarının başında ise yüzde 75,1 oranıyla işe gitmek için yolda ve trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmamak geliyor.

Ankete katılanların yüzde 72'si evde pijamayla bile çalışabilmekten memnun olduğunu belirtirken, yüzde 61,8'i mola saatlerini aileleriyle geçirmekten, yüzde 55,5'i de teknolojiyi daha verimli kullanmaktan memnun olduğunu bildirdi.



-"Dijitallaşme iş dünyasının itici gücü olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Canan Soybakış, pandemi ve yeni normale adapte olunan sürecin iş dünyasının dijitalleşmesi için itici bir güç olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Araştırmamızla yaşadığımız sürecin çalışma hayatına etkilerini yansıtmak istedik. Sonuçlar da gösteriyor ki, ülkemizin dijitalleşmeye adapte olma becerisi çok yüksek. Dijitalleşme iş yapış şekillerinden çalışma düzenine pek çok şeyi değiştirdi. Dolayısı ile bunu itici güç olarak arkasına alan şirketlerin çalışanların motivasyonunu, mutluluğunu ve verimliliğini artıracak uygulamaları hayata geçireceği, yeni bir dönem başlıyor. Pandemi ile büyük ivme kazanan Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğu, iş dünyasına da ülke ekonomisine de büyük değerler katacak."