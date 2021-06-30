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Edenred'in 46 ülkedeki 10 bin çalışanı, bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdı - Son Dakika

Edenred'in 46 ülkedeki 10 bin çalışanı, bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdı

30.06.2021 11:01
Edenred'in 46 ülkedeki 10 bin çalışanı, bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdı, System.String[]

Dünya genelindeki Ticket Restaurant Edenred çalışanları, "Idealday 2021" kapsamında bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdı.

Dünya genelindeki Ticket Restaurant Edenred çalışanları, "Idealday 2021" kapsamında bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, varoluş amacını "Bağları zenginleştirerek güçlendiriyoruz. Daima, daha iyisi için" olarak tanımlayan ve sorumluluk sahibi bir bakış açısıyla ideal dünyaya katkıda bulunmayı amaçlayan Edenred, 46 ülkedeki 10 bin çalışanını anlamlı bir amaç etrafında topladı.

Şirketin dünya çapında dayanışma ve yerel toplulukları destekleme günü olarak ilan ettiği ve bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği "Idealday 2021" kapsamında, bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayıran Ticket Restaurant Edenred Türkiye çalışanları, okul boyama, ciddi hastalıklarla savaşan çocuklar için masal okuma ve başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencilerin eğitimine destek olmak için attıkları adımları bağışa dönüştürme gibi bir dizi proje hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticket Restaurant Edenred İnsan Kaynakları Direktörü Canan Soybakış, Idealday 2021'in tam 84 sosyal yardım projesi ile her zamankinden daha fazla topluluk odaklı gerçekleştiğini belirtti.

Etkinliğin 5 senedir kesintisiz gerçekleştirildiğini aktaran Soybakış, şunları kaydetti:

"Edenred'in dünya çapında yerel toplulukları destekleme günü olan Idealday'de 2017 yılından bu yana her yıl hem globalde hem Türkiye'de bir çalışma günümüzü şirketçe belirlediğimiz sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışarak geçiriyoruz. Hepimizin en az iki projede yer aldığı bu anlamlı günde, Edenred Türkiye gönüllülerinden bir kısmı Gülmek İyileştirir Derneği iş birliği ile ciddi hastalıklarla savaşan çocukların yüzlerini biraz olsun gülümsetmek için masal okurken, bir kısmı da yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin pırıl pırıl bir okula dönmesi için Sultangazi Yayla Anaokulu'nu boyadı. Gönüllülerimizden bazıları da Help Steps uygulaması üzerinden attığı adımları Türk Eğitim Derneği'nin başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla kurduğu fona bağış olarak aktardı."

Soybakış, Edenred kültüründe dayanışmanın üst düzey bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Edenred'in misyonu 1962 yılında kuruluşundan bu yana iş dünyasını herkes için daha iyi bir yer haline getirmek oldu. Bu taahhüt, grubumuzun İdeal İnsan, İdeal Dünya ve İdeal Gelişim üzerine inşa ettiği kurumsal sosyal sorumluluk politikamızın temel unsurlarını oluşturuyor. Idealday ise, yani bizim için ideal bir gün, bu temel unsurlar ışığında oluşmuş bir proje." ifadelerini kullandı.

Edenred Türkiye olarak hayata geçirdikleri çözümlerle yerel ekonomiyi desteklerken ihtiyaç sahiplerini ve çevreyi korumayı ihmal etmediklerini aktaran Soybakış, "Birçok bağın geçici olduğu bir dünyada sağlam, kalıcı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bağları zenginleştirerek güçlendiriyor, daima daha iyisi için çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın dört bir yanındaki Edenred çalışanları tek bir amaç için harekete geçti

"Idealday 2021" kapsamında dünya çapında, Tokyo, Rio de Janeiro, Paris, Londra ve Brüksel gibi birçok şehirde 76 sivil toplum kuruluşu desteğiyle toplam 84 yardım projesi gerçekleştirildi.

Fransa'daki Edenred gönüllüleri, huzurevlerinde yeşil alanlar yaratmak için çalışırken, Singapur ve Bükreş'te çevre temizliği için yoğun mesai harcandı.

Belçika'dan ekipler küçük işletmeleri dijital teknolojiler konusunda eğitirken, Brezilya'da ise gençlerin iş dünyasına girmesine yardımcı olmak ve yaşlılarla sohbet etmek için hem yüz yüze hem de çevrim içi etkinlikler düzenlendi.

Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edenred'in 46 ülkedeki 10 bin çalışanı, bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdı - Son Dakika


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