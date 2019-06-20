Son Dakika Haberleri: Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500 bin lira kazandırdı
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Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500 bin lira kazandırdı

45 dakika önce

Edenred, Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Dolu Dolu Kampanyaları ile katılımcılara yıl başından bu yana yaklaşık 500 bin liralık avantaj sağladı.

Edenred'in
Edenred, Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Dolu Dolu Kampanyaları ile katılımcılara yıl başından bu yana yaklaşık 500 bin liralık avantaj sağladı.
Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant markası ile dünyada yemek çeklerinin kurucusu şirket, Dolu Dolu Kampanyası ile her ay yüzlerce restoranda indirim ve çeşitli avantajlar sunuyor.
Kampanyalardan yararlanan kullanıcılar kişi başı ortalama 40,7 lira harcama yaparken, tüm kampanyalar dikkate alındığında kullanıcılara restoran başına verilen ödül miktarı 4,92 lira olarak gerçekleşti. Kampanya, katılımcılara yılbaşından bu yana yaklaşık 500 bin liralık avantaj sağladı.
Dolu Dolu Kampanyası en çok İstanbul Bağcılar'da ilgi gördü. Bağcılar'ı sırasıyla Etiler ve Gültepe semtleri takip etti. Dolu Dolu Kampanyaları ile bazı kullanıcıların elde ettiği avantajlar ayda 68.85 lira ulaştı. Kampanya, restoranların ziyaret sıklığını da arttırdı. Her 5 Ticket Restaurant Kart kullanıcısından 2'si tekrar Dolu Dolu Kampanyası'na dahil olan restoranları ziyaret etti.
Dolu Dolu Kampanyaları sayesinde restoranlar yeni müşteriler kazandıkları gibi doluluk oranları da artırıyor. Restoranlar, Edenred satış temsilcilerinden bireysel ya da online destek alarak kendilerine özel pazarlama etkinlikleri yaratabiliyorlar.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, hem kart kullanıcıları hem de üye restoranlar için kazanç yaratan bir sistem kurduklarını belirterek, "Restoranları, kampanyalarını aynı anda binlerce kullanıcıya duyurabilecekleri bir platformla buluştururken, kart kullanıcılarına da çeşitli indirim ve avantajlar sunuyoruz. Edenred olarak her iki tarafın da kazandığı bu projeyi önümüzdeki günlerde daha da genişletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:25 Kaynak: AA
İstanbul, Bağcılar, Ekonomi
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