Son Dakika Haberleri: Edenred'in "Öner Kazan" Programında Dağıtılan Ödül 500 Bin Lira

Edenred'in "Öner Kazan" Programında Dağıtılan Ödül 500 Bin Lira

1 saat önce

Edenred'in "Öner Kazan" programında dağıtılan ödül tutarı 500 bin lirayı buldu.

Edenred'in
Edenred'in "Öner Kazan" programında dağıtılan ödül tutarı 500 bin lirayı buldu.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, program kapsamında www.onerkazan.com.tr adresine kayıtlı olup Ticket Restaurant yemek kartı ve Edenred akaryakıt çözümleri kullanabilecek firma öneren kişiler, firmaların alım büyüklüğüne göre bin liraya varan kazanç sağlıyor.

Ödül kazanan öneri sahiplerinin öncelikli tercihi ise bakiyelerini Türkiye çapında 40 bin kafe, büfe, restoranda geçerli Ticket Restaurant yemek kuponları ile almak oldu. www.onerkazan.com.tr adresinden yaptığı önerisi müşteriye dönüşmüş olan öneri sahiplerine sunulan hediye kataloğundaki diğer seçenekler arasında ise giyim, ayakkabı ve akseuar ürünlerinde geçerli Ticket Compliments Fashion hediye çeki ile teknoloji, dekorasyon ve beyaz eşya gibi yüzde 18 KDV'li ürünlerde geçerli olan Ticket Compliments Universal hediye çeki yer alıyor.

Ticket Restaurant veya Edenred araç çözümleri avantajlarından yararlanabilecek bir firmada yetkili tanıdığı olan herkes, Öner Kazan'a katılabilirken, site üzerinde yapılabilecek öneri sayısı için sınır bulunmuyor.

Yapılan önerinin ödüle dönüşmesi için önerilen firmanın Ticket Restaurant yemek kartı veya Edenred araç çözümleri müşterisi olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:14 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer

Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 13:11:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edenred'in "Öner Kazan" Programında Dağıtılan Ödül 500 Bin Lira
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]