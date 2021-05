Edenred Kuzey Avrupa bölgesine Türk yönetici

Edenred Türkiye'de 2019 yılından bu yana Chief Information Officer (CIO) olarak görev yapan Göksel Marangoz, Edenred Kuzey Avrupa bölgesine altyapı ve operasyonlarından sorumlu lider olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kariyerine İngiltere'de devam edecek olan Marangoz, yeni görev tanımı kapsamında Edenred İngiltere, İsveç, Finlandiya, Belçika, Almanya ve Avusturya ülkelerinin teknoloji yönetiminden sorumlu olacak.

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri alanında ise yüksek lisans eğitimini tamamlayan Marangoz, profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında HP'de sistem destek mühendisi olarak başladı.

2005 yılında IT uzmanı olarak IBM Türkiye'ye transfer olan Marangoz, bir süre sonra burada IT güvenlik koordinatörlüğüne yükseldi. Başta Finansbank olmak üzere IKEA ve Danone gibi IBM'in birçok büyük müşterisine teknoloji desteği sağladı.

2007-2011'de Koç Holding bünyesinde network ve güvenlik ekip lideri görevi ile holdingin genel merkezinde tüm IT süreçlerinden sorumlu oldu. Koç Gurubu'nda sayısız projeye imza atan Marangoz, hem holding hem de grup şirketlerinin merkezi yönetim süreçlerinde, merkezi satın alma ve grup projelerinde çalıştı.

2011'de Turkcell'de IT uygulamaları operasyonlarından sorumlu ekibin başına geçen Marangoz Turkcell'in en yüksek gelir getiren katma değerli hizmetleri olan SMS, MMS, WAP, toplu mail, OTP gibi kritik servislerini yönetti. 2014 yılında ise yeniden Koç Holding'e dönerek Opet'te CIO olarak çalışmaya başladı. Opet'te çalıştığı 5 yıl boyunca şirketin IT organizasyonunu yeniden yapılandırdı ve SAP dönüşümü, mobil ödeme, araç tanıma gibi projeleri başarı ile yürüterek birçok alanda ödülün de sahibi oldu. Ayrıca, grup seviyesinde başlayan dijital dönüşüm, kurum içi inovasyon gibi önemli stratejik projelerde çalıştı.

Daha sonra IT'den sorumlu genel müdür yardımcısı olarak Teknosa'da çalışmaya başlayan Marangoz, 2019'a kadar şirkette CIO ve Chief Digital Officer (CDO) olarak görev aldı. Marangoz, bir yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği dijital projelerle IDC Türkiye Perakende Zirvesi Ödülleri'nde "En iyi Çok Yönlü Deneyim İnovasyon Ödülü" ile "En iyi Müşteri Deneyimi Projesi Ödülü"ne layık görüldü.

2019 yılından bu yana Edenred Türkiye'de CIO olarak görev yapan Marangoz, IT operasyonları başta olmak üzere Edenred Türkiye'nin tüm dijital ve teknolojik operasyonlarını başarıyla yönetti. 2 yıllık süre zarfında oldukça önemli projelere imza atan Marangoz, özellikle IT organizasyonunun yeniden yapılandırılması, altyapı ve veri merkezilerinin birleştirilmesi, Felaket Kurtarma Merkezi'nin hayata geçirilmesi ve test edilmesi başta olmak üzere Near Field Communication (NFC), QR Kod, Dijital Kart, ChatBot, Workday, Salesforce gibi projelerde aktif görev aldı.

Çalışmalarıyla IDC Türkiye'den iki farklı ödülü Edenred Türkiye'ye kazandıran Marangoz, yeni görevi kapsamında Edenred Kuzey Avrupa bölgesi için çalışmalarını sürdürecek.