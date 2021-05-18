Edenred Kuzey Avrupa bölgesine Türk yönetici - Son Dakika

Edenred Kuzey Avrupa bölgesine Türk yönetici

18.05.2021 10:49
Edenred Kuzey Avrupa bölgesine Türk yönetici, System.String[]

Edenred Türkiye'de 2019 yılından bu yana Chief Information Officer (CIO) olarak görev yapan Göksel Marangoz, Edenred Kuzey Avrupa bölgesine altyapı ve operasyonlarından sorumlu lider olarak atandı.

Edenred Türkiye'de 2019 yılından bu yana Chief Information Officer (CIO) olarak görev yapan Göksel Marangoz, Edenred Kuzey Avrupa bölgesine altyapı ve operasyonlarından sorumlu lider olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kariyerine İngiltere'de devam edecek olan Marangoz, yeni görev tanımı kapsamında Edenred İngiltere, İsveç, Finlandiya, Belçika, Almanya ve Avusturya ülkelerinin teknoloji yönetiminden sorumlu olacak.

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri alanında ise yüksek lisans eğitimini tamamlayan Marangoz, profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında HP'de sistem destek mühendisi olarak başladı.

2005 yılında IT uzmanı olarak IBM Türkiye'ye transfer olan Marangoz, bir süre sonra burada IT güvenlik koordinatörlüğüne yükseldi. Başta Finansbank olmak üzere IKEA ve Danone gibi IBM'in birçok büyük müşterisine teknoloji desteği sağladı.

2007-2011'de Koç Holding bünyesinde network ve güvenlik ekip lideri görevi ile holdingin genel merkezinde tüm IT süreçlerinden sorumlu oldu. Koç Gurubu'nda sayısız projeye imza atan Marangoz, hem holding hem de grup şirketlerinin merkezi yönetim süreçlerinde, merkezi satın alma ve grup projelerinde çalıştı.

2011'de Turkcell'de IT uygulamaları operasyonlarından sorumlu ekibin başına geçen Marangoz Turkcell'in en yüksek gelir getiren katma değerli hizmetleri olan SMS, MMS, WAP, toplu mail, OTP gibi kritik servislerini yönetti. 2014 yılında ise yeniden Koç Holding'e dönerek Opet'te CIO olarak çalışmaya başladı. Opet'te çalıştığı 5 yıl boyunca şirketin IT organizasyonunu yeniden yapılandırdı ve SAP dönüşümü, mobil ödeme, araç tanıma gibi projeleri başarı ile yürüterek birçok alanda ödülün de sahibi oldu. Ayrıca, grup seviyesinde başlayan dijital dönüşüm, kurum içi inovasyon gibi önemli stratejik projelerde çalıştı.

Daha sonra IT'den sorumlu genel müdür yardımcısı olarak Teknosa'da çalışmaya başlayan Marangoz, 2019'a kadar şirkette CIO ve Chief Digital Officer (CDO) olarak görev aldı. Marangoz, bir yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği dijital projelerle IDC Türkiye Perakende Zirvesi Ödülleri'nde "En iyi Çok Yönlü Deneyim İnovasyon Ödülü" ile "En iyi Müşteri Deneyimi Projesi Ödülü"ne layık görüldü.

2019 yılından bu yana Edenred Türkiye'de CIO olarak görev yapan Marangoz, IT operasyonları başta olmak üzere Edenred Türkiye'nin tüm dijital ve teknolojik operasyonlarını başarıyla yönetti. 2 yıllık süre zarfında oldukça önemli projelere imza atan Marangoz, özellikle IT organizasyonunun yeniden yapılandırılması, altyapı ve veri merkezilerinin birleştirilmesi, Felaket Kurtarma Merkezi'nin hayata geçirilmesi ve test edilmesi başta olmak üzere Near Field Communication (NFC), QR Kod, Dijital Kart, ChatBot, Workday, Salesforce gibi projelerde aktif görev aldı.

Çalışmalarıyla IDC Türkiye'den iki farklı ödülü Edenred Türkiye'ye kazandıran Marangoz, yeni görevi kapsamında Edenred Kuzey Avrupa bölgesi için çalışmalarını sürdürecek.

Kuzey Avrupa, Türkiye, Göksel, HP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Edenred Kuzey Avrupa bölgesine Türk yönetici - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor

Son Dakika Haberleri
11:15 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
11:10 Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı
11:05 Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek
11:02 ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti
10:50 Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti
10:48 Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı
10:28 Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik
10:17 Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
10:08 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:16
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek         
11:05
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış 4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış         
10:53
Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek         
10:47
Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler         
10:23
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı         
09:47
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor         
00:19
Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak         
23:06
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 11:20:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edenred Kuzey Avrupa bölgesine Türk yönetici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement