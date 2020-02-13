Edenred Otomat'la çalışanlara gün boyu büfe hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edenred Otomat'la çalışanlara gün boyu büfe hizmeti - Son Dakika

Edenred Otomat'la çalışanlara gün boyu büfe hizmeti

6 saat önce

Ticket Restaurant Edenred, Türkiye'de şirketlerle ilk kez buluşturduğu otomatlarda şimdi de temassız Ticket Restaurant Yemek Kartı ile atıştırmalık satın alma imkanını sunuyor.

Edenred Otomat'la çalışanlara gün boyu büfe hizmeti, System.String[]

Ticket Restaurant Edenred, Türkiye'de şirketlerle ilk kez buluşturduğu otomatlarda şimdi de temassız Ticket Restaurant Yemek Kartı ile atıştırmalık satın alma imkanını sunuyor.


Şirket açıklamasına göre, Edenred, hem şirketlere hem de çalışanlara sunduğu fırsatları yeni özelliklerle zenginleştiriyor. Kart okuyucu ya da POS'lardan işlem yapmaya gerek kalmadan, hızlı ve rahat ödeme yapma imkanı sunan Temassız Ticket Restaurant Yemek Kartı ile çalışan ve şirketlere kolayca kurulumu yapılan Edenred Otomat'lar çalışanların, diledikleri zaman atıştırmalık satın almasını sağlayan, adeta "bir mini büfe hizmeti" veriyor.


Yeme-içme mekanlarına uzak noktalarda bulunan iş yerlerinde çalışanla,r Edenred Otomat'lar sayesinde ara öğünlerini değerlendirebiliyorlar.


Vendoline Profesyonel Otomat Hizmetleri iş birliğiyle şirketlere özel kurulan otomatlarda kullanılabilen temassız kartla ödeme özelliği ile gün içinde ya da fazla mesaiye kalındığında doğan atıştırmalık ihtiyacı karşılanabiliyor. Sunulan ürün yelpazesinden şirket çalışanlarının istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenen ürünlerle ister atıştırmalıklara, ister içeceklere temassız Ticket Restaurant Kartı'yla kolayca ulaşabilen çalışanlar, işlerine de daha fazla odaklanabiliyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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