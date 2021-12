Edenred, Ticket Compliments ile dijital ve fiziksel alışveriş imkanı sunuyor - Son Dakika

Edenred, şirketlere yeni yılda da gıdadan giyime, kozmetikten teknolojiye kadar pek çok kategoride kurumsal hediye alternatifleri sunuyor.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Edenred, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile yılbaşında da şirketlerin ve çalışanların avantajlı çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Ticket Compliments Kart, Trendyol, Morhipo ve Boyner avantajlarıyla, çalışanları, iş ortakları ve paydaşlarına, binlerce fiziksel ve dijital mağazadan kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre hediyelerini seçme özgürlüğü tanıyıp motivasyonlarını yükselten şirketler, kendileri de yılbaşında farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden kurtuluyor.

Edenred'in şirketlere sunduğu teşvik ve ödüllendirme çözümlerinden biri olan Ticket Compliments Kart ile çalışanlar giyim ve aksesuardan ayakkabıya, elektronikten takıya kadar geniş bir yelpazede seçkin markalardan alışveriş yapabiliyor.

Ticket Compliments Kart sayesinde Altınyıldız, Ariş Pırlanta, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Hotiç, İpekyol, Mudo, Mudo City, Mudo Concept, Süvari, Teknosa, Tepehome, Twist ve YKM gibi markalardan alışveriş imkanına sahip olan kullanıcılar bulundukları konuma en yakın mağazaları MyEdenred uygulamasından rahatlıkla görüntüleyebiliyor.

Farklı kategorilerdeki 30 milyon üründe geçerli olan Trendyol Cüzdan Hediye Çeki ile çalışanlar salgın koşullarına uygun olarak, mağazaya gitmeye gerek kalmadan dijital kodlarla her an her yerden online alışveriş imkanı buluyor. Morhipo Hediye Kodlarıyla ise her zevke ve bütçeye uygun binlerce ürün arasından seçim yapabiliyor.

Pek çok yerli ve yabancı marka ürünü bir arada sunan Boyner'de ise çalışanlar hem fiziksel hem de online alışveriş imkanına ulaşabiliyor. Boyner Kurumsal Gift Card ile mağazalardan alışveriş yapabilirken, Boyner Egift ile mağazalarda QR kod ve internet sitesinde ise kod numarası ile ödeme yapılabiliyor.

Markette QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme

"En iyi hediye ihtiyaç giderendir" anlayışıyla çalışanlarına yılbaşında mutfak alışverişine destek olacak bir hediye vermek isteyen şirketler, Edenred'in Ticket Compliments ailesi üyelerinden Ticket Market Kartı ile çalışanlara binlerce üye market ağında alışveriş yapma imkanı tanırken, QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme fırsatı sunuyor. Ticket Market Kartı ile alışveriş yapılabilecek en yakın marketlerin konumlarına MyEdenred uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Edenred'in yine market kategorisinde sunduğu kurumsal çözümler arasında yer alan Money Pro Kart ile Migros, MigrosJet, 5M Migros, Migros Sanal Market ve Macrocenter'dan, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart ile de CarrefourSA marketleri ve carrefoursa.com.tr adresinden fiziki veya online olarak alışveriş yapmak mümkün oluyor.