Üye Girişi
Edenred, Ticket Compliments ile dijital ve fiziksel alışveriş imkanı sunuyor - Son Dakika

Edenred, Ticket Compliments ile dijital ve fiziksel alışveriş imkanı sunuyor

08.12.2021 10:05
Edenred, Ticket Compliments ile dijital ve fiziksel alışveriş imkanı sunuyor

Edenred, şirketlere yeni yılda da gıdadan giyime, kozmetikten teknolojiye kadar pek çok kategoride kurumsal hediye alternatifleri sunuyor.

Edenred, şirketlere yeni yılda da gıdadan giyime, kozmetikten teknolojiye kadar pek çok kategoride kurumsal hediye alternatifleri sunuyor.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Edenred, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile yılbaşında da şirketlerin ve çalışanların avantajlı çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Ticket Compliments Kart, Trendyol, Morhipo ve Boyner avantajlarıyla, çalışanları, iş ortakları ve paydaşlarına, binlerce fiziksel ve dijital mağazadan kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre hediyelerini seçme özgürlüğü tanıyıp motivasyonlarını yükselten şirketler, kendileri de yılbaşında farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden kurtuluyor.

Edenred'in şirketlere sunduğu teşvik ve ödüllendirme çözümlerinden biri olan Ticket Compliments Kart ile çalışanlar giyim ve aksesuardan ayakkabıya, elektronikten takıya kadar geniş bir yelpazede seçkin markalardan alışveriş yapabiliyor.

Ticket Compliments Kart sayesinde Altınyıldız, Ariş Pırlanta, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Hotiç, İpekyol, Mudo, Mudo City, Mudo Concept, Süvari, Teknosa, Tepehome, Twist ve YKM gibi markalardan alışveriş imkanına sahip olan kullanıcılar bulundukları konuma en yakın mağazaları MyEdenred uygulamasından rahatlıkla görüntüleyebiliyor.

Farklı kategorilerdeki 30 milyon üründe geçerli olan Trendyol Cüzdan Hediye Çeki ile çalışanlar salgın koşullarına uygun olarak, mağazaya gitmeye gerek kalmadan dijital kodlarla her an her yerden online alışveriş imkanı buluyor. Morhipo Hediye Kodlarıyla ise her zevke ve bütçeye uygun binlerce ürün arasından seçim yapabiliyor.

Pek çok yerli ve yabancı marka ürünü bir arada sunan Boyner'de ise çalışanlar hem fiziksel hem de online alışveriş imkanına ulaşabiliyor. Boyner Kurumsal Gift Card ile mağazalardan alışveriş yapabilirken, Boyner Egift ile mağazalarda QR kod ve internet sitesinde ise kod numarası ile ödeme yapılabiliyor.

Markette QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme

"En iyi hediye ihtiyaç giderendir" anlayışıyla çalışanlarına yılbaşında mutfak alışverişine destek olacak bir hediye vermek isteyen şirketler, Edenred'in Ticket Compliments ailesi üyelerinden Ticket Market Kartı ile çalışanlara binlerce üye market ağında alışveriş yapma imkanı tanırken, QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme fırsatı sunuyor. Ticket Market Kartı ile alışveriş yapılabilecek en yakın marketlerin konumlarına MyEdenred uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Edenred'in yine market kategorisinde sunduğu kurumsal çözümler arasında yer alan Money Pro Kart ile Migros, MigrosJet, 5M Migros, Migros Sanal Market ve Macrocenter'dan, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart ile de CarrefourSA marketleri ve carrefoursa.com.tr adresinden fiziki veya online olarak alışveriş yapmak mümkün oluyor.

CarrefourSA, Trendyol, Market, Boyner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edenred, Ticket Compliments ile dijital ve fiziksel alışveriş imkanı sunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!
Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi 10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar! 09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar! TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler

Son Dakika Haberleri
10:18 Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!
10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!
10:09 Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
10:03 Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı
09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!
09:58 Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı
09:50 Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli
09:27 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi
09:17 OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu
Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı! Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!         
10:18
Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı         
10:09
Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı         
10:04
Şırnaklı çobanlar koyun otlatırken askeri kameraya yakalandı! Yaptıkları hareket izleyenleri ağlattı Şırnaklı çobanlar koyun otlatırken askeri kameraya yakalandı! Yaptıkları hareket izleyenleri ağlattı         
09:49
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 10:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: Edenred, Ticket Compliments ile dijital ve fiziksel alışveriş imkanı sunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement