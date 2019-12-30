Edenred Ticket Restaurant şirketlere tasarruf ettirecek çözümlerini genişletiyor - Son Dakika

Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Türkiye'de yemek kartlarının yüzde 8 olan penetrasyonunu sektör olarak son 5 yılda yüzde 13'e yükselttiklerini belirterek, "Çalışanların ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak temassız ödeme ve mobil ödeme yöntemleri yaygınlaştıkça pazar daha fazla büyüyecek. Hedefimiz, AB ülkelerinde yüzde 30'u bulan yemek kartı kullanımını Türkiye'de de artırmak." ifadelerini kullandı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin beklentilerine uygun, inovatif çözümler üreten Edenred Türkiye, Türkiye'de 27 yıldır yemek kartı pazarına öncülük ediyor. Ticket Restaurant Yemek Kartı ile Türkiye'yi ilk kez yemek kartı hizmetiyle tanıştıran Edenred Türkiye, 2019'da da çift haneli büyümesini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Ladoucette, Türkiye'de 25 bini aşkın kurumsal müşterilerinin 1,5 milyonu aşkın çalışanına yaklaşık 45 bin anlaşmalı restoran ve kafede hizmet verdiklerini bildirdi.

Ladoucette, 2020'de dijitalleşme ve yeni nesil mobil ödeme sistemlerine yatırımlarını artıracaklarını belirterek, KOBİ'leri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin en yaygın ve en çok kullanıcı sayısına sahip yemek kartı olan Ticket Restaurant'la başlayan yolculuklarında artık kendilerini bir fintech şirketi olarak konumlandırmak istediklerini aktaran Ladoucette, yemek kartlarının dijitalleşmesine, NFC teknolojisine ve alternatif ödeme yöntemlerine yaptıkları yatırımları 2020 yılında artıracaklarını vurguladı.

Türkiye'de yemek kartlarının yüzde 8 olan penetrasyonunu sektör olarak son 5 yılda yüzde 13 seviyesine yükselttiklerini belirten Ladoucette, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız dijitalleşme sürecinin önümüzdeki dönemde hızlanacağını ve en fazla 10 yıl içinde tüm kurumsal harcamaların dijital ortama taşınacağını öngörüyoruz. Biz de hem globalde hem de Türkiye'de yatırımlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Çalışanların ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak temassız ödeme ve mobil ödeme yöntemleri yaygınlaştıkça pazar daha fazla büyüyecek. Hedefimiz, AB ülkelerinde yüzde 30'u bulan yemek kartı kullanımını Türkiye'de de artırmak. Dolayısıyla daha gidecek epey yolumuz var. Edenred Türkiye olarak tüm bu yeniliklerin merkezinde olmaya ve sektör büyürken trendleri belirlemeye devam edeceğiz."

"Şirketlerin kurumsal harcama yönetiminde en büyük tasarruf ortağıyız"

Eric de Ladoucette, hızla değişen teknolojiye paralel olarak sürekli entegre, yenilikçi, fark yaratan ürün ve çözümler geliştirdiklerini belirterek, en çok bilinen markalarının Ticket Restaurant Yemek Kartı olduğunu ancak şirketlerin sadece öğle yemeği hizmeti değil, genel olarak tüm kurumsal harcamalarını yönetmede en büyük tasarruf ortağı olduklarını bildirdi.

Ladoucette, "Akaryakıt tarafında iş ortaklarımızın arasına Petrol Ofisi'nin yanı sıra BP ve Total'in de katılmasıyla 2019 yılında hizmet ağımızı genişlettik. Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile maliyetleri kontrol edebilme fırsatı sunarak şirketlere yüzde 15'e varan oranlarda tasarruf sağlıyoruz. Bunlara ek olarak özel günlerde çalışanların motivasyonunu artırmak hem çalışanların hem de çözüm ortaklarının performanslarını ödüllendirmek amacıyla geliştirdiğimiz Ticket Compliments hediye çeklerimizin geçerli olduğu marka portföyünü sürekli genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dolu dolu ile kullanıcılara 1 milyon TL'lik kazanç sağladık"



Bu yıl sundukları yeniliklerden birinin de Kurumsal Seyahat Portalı olduğunu aktaran Ladoucette, Jolly Tur iş birliği ile hayata geçirdikleri bu portal ile şirketlere tüm iş seyahatlerini, konaklama ve ulaşım giderlerini kontrol altına alma imkanı sunduklarını, böylece şirketlerin, yüzde 30'a varan tasarruf sağlayarak bütçelerini etkin bir şekilde yönetebildiğini ve tek bir web sitesi aracılığıyla tüm hizmetleri alarak ay sonunda tek fatura ile ödemesini yapabildiğini bildirdi.

Ladoucette, Dolu Dolu Sadakat Programı ile 2019 yılında Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcılarına sağladıkları kazancın 1 milyon TL'ye ulaştığını belirterek, "2019 yılında Ticket Restaurant Yemek Kartı ile otomatlardan temassız ödeme yöntemiyle atıştırmalık satın alma imkanını da şirketlerle buluşturan Edenred Türkiye'nin, çalışanların mesai saatlerinde içinde ya da sonrasında iş yerinde atıştırmalık ihtiyacını karşılayarak motivasyonunu artırırken, şirketlere de zamandan tasarruf imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

"NFC teknolojisine dayanan yeni nesil ödeme sistemi geliyor"

Eric de Ladoucette, yemek kartlarını, mobil uygulamaları MyEdenred sayesinde cep telefonlarına taşıyarak dijitalleştirdiklerini aktararak, "Kartla temassız ödemenin yanı sıra MyEdenred uygulaması, sahip olduğu QR kod ile ödeme gibi kolaylıklarla çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu da artırıyor. Ayrıca, işletmelerin ödemeyi kabul etmek için yeni bir cihaz satın almalarını gerektirmeyen ve sadece cep telefonlarına bir uygulama indirerek ödeme alabilecekleri yeni Soft POS çözümüne ek olarak NFC teknolojisine dayanan yeni nesil ödeme sistemimizi de yakında duyuracağız. Bu Türkiye'de bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"KOBİ'lere güç katacak çözümler sunuyoruz"

Edenred Türkiye Genel Müdürü Ladoucette, Edenred Türkiye'nin, değişen teknolojiye entegre, yenilikçi ve fark yaratan ürünler geliştirmeye devam ettiğini, özellikle KOBİ'lerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi, maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi için avantajlı çözüm ve hizmetler sunduklarını bildirdi.

Ladoucette, şunları kaydetti:

"Ticket Restaurant Yemek Kartı'nın sunduğu yüzde 100'e varan vergi avantajından KOBİ'lerin de faydalanmasını istiyoruz. En büyük

hedeflerimizden biri KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecinde çözüm ortağı olarak, yenilikçi çözümlerimizin sağlayacağı fırsat ve avantajlardan faydalanmaları. Son olarak, yeni bir satın alma platformuna yatırım yaptık ve çok yakında duyuracağız. Şirketlere kağıt kalemden kahveye, ofisleri için gerekli tüm ihtiyaçlarını hızlı ve pratik bir şekilde oldukça avantajlı satın alabilecekleri bir platform kurduk."