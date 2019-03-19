Son Dakika Haberleri: Edenred Ticket Restaurant Yemek Kartlarında Qr Kod Dönemi

Edenred Ticket Restaurant Yemek Kartlarında Qr Kod Dönemi

4 dakika önce

Edenred, My Edenred uygulaması ile kullanıcılarına daha zengin ve keyifli bir deneyim sunuyor.

Edenred Ticket Restaurant Yemek Kartlarında Qr Kod Dönemi, System.String[]
Edenred, My Edenred uygulaması ile kullanıcılarına daha zengin ve keyifli bir deneyim sunuyor. Yeni QR ödeme özelliği sayesinde kartı unutma ya da kaybetme derdi ortadan kalkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, cep telefonuna indirilen My Edenred uygulaması çeşitli avantaj ve kampanyaların yanı sıra ödemede de kolaylıklar da sunuyor.

QR Kod ile Ödeme Özelliği sayesinde Ticket Restaurant kart kullanıcıları yanlarında kartları olmasa bile kartsız ödeme yapabiliyorlar.

Restoranlarda uygulamadaki kodu okutarak kartsız ödeme yapabilen kullanıcılar kartlarını kaybetmeleri durumunda ise mobil uygulama üzerinden tek bir tıkla kartlarını bloke edebiliyor, istediklerinde yine tek bir tıkla tekrar kullanmaya başlayabiliyorlar.

My Edenred uygulaması kullanıcıları yakınlarındaki kampanyalı restoranları anında görerek karar verebiliyor, kampanyalardan anında haberdar olurken, bütçelerine göre seçim yapabiliyorlar.

Yüzlerce restoran Ticket Restaurant kullanıcılarına özel kampanya platformundan yararlanırken yüzbinlerce kullanıcı restoran cirolarının artırılmasına katkıda bulunuyor.

Ayrıca bu kampanyalar ile kullanıcılara indirime ek olarak, farklı avantajlar da sunuluyor. Uygulama üzerinden yemek geçmişini, kartın harcama hareketlerini ve harcama noktalarını takip etmek de mümkün.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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