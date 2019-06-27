Son Dakika Haberleri: Edenred Türkiye çalışanları Belgrad Ormanı'nda atık topladı
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Edenred Türkiye çalışanları Belgrad Ormanı'nda atık topladı

58 dakika önce

Edenred Türkiye çalışanlarının, geleneksel "İdeal Day" etkinliği bu yıl 20 Haziran'da Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Edenred Türkiye çalışanları Belgrad Ormanı'nda atık topladı, System.String[]
Edenred Türkiye çalışanlarının, geleneksel "İdeal Day" etkinliği bu yıl 20 Haziran'da Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirildi.
Edenred'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışanların bir tam iş günlerini bir sosyal sorumluluk projesine destek vermeye ayırdıkları "İdeal Day" etkinliği, şirketin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yapıldı.
Ideal Day kapsamında Edenred Türkiye ofisinin 31 çalışanı, çevre konusuna dikkati çekmek ve bu konuda toplumsal bilincin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla tüm günü Belgrad Ormanı'nda atık toplayarak geçirdi.
Etkinlik kapsamında ayrıca çalışanlara konunun uzmanları tarafından atıkların doğada yarattığı tahribat ve çevresel faktörler hakkında bilgiler verildi.
Verilen bilgiye göre, Edenered'in 46 ülkedeki 8 bin 500 çalışanının katılımıyla gerçekleştirdiği Ideal Day, grubun üç ana kurumsal sosyal sorumluluk girişimi olan İdeal İnsanlar, İdeal Dünya ve İdeal Gelişim üzerine inşa edildi.
Şirketin 2017 yılından bu yana düzenlediği Ideal Day, çalışanlar için de özel bir anlam taşıyor. Aylar öncesinden sosyal sorumluluk projelerini ve bu projelere nasıl destek olacağını araştıran ekip, bu süreçte ortak grup çalışmasından sivil ve bireysel girişimlere kadar birçok alanda kendilerini geliştirebiliyorlar.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:02 Kaynak: AA
Belgrad Ormanları, Türkiye, Ekonomi
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