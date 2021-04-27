Edenred Türkiye'den Anneler Günü'ne özel hediye çekleri

Edenred Türkiye, çalışan annelere hediye vermek isteyen şirketlere teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments hediye çeklerini indirimli olarak sunuyor.

Edenred açıklamasına göre, şirketler, Ticket Compliments Universal ve Ticket Compliments Fashion hediye çekleri ile birçok özel günde olduğu gibi Anneler Günü'nde de çalışanlarına binlerce mağazadan hediyelerini seçme özgürlüğü sağlıyor.

Ticket Compliments Universal Hediye Çeki; beyaz eşya, elektronik ürünler, dekorasyon ürünleri, mücevherat ve kozmetik gibi pek çok farklı kategoride 15 markanın 2 bine yakın mağazasından seçim yapma fırsatı tanıyor. Günün trendlerine uygun 17 ünlü moda markasının 400'e yakın mağazasından alışveriş imkanı sağlayan Ticket Compliments Fashion Hediye Çeki ise giyim, ayakkabı, aksesuar gibi hediye alternatifleri sunuyor.

Özel günlerde çalışanlarına hediye vermek isteyen şirketleri farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden kurtaran Ticket Compliments hediye çekleri, indirim ve kampanya dönemlerinde de geçerli oluyor.

Ticket Compliments Universal ve Ticket Compliments Fashion hediye çekleri, 1 yıl boyunca kullanılabiliyor. Marka ve en yakın mağaza bilgilerine MyEdenred mobil uygulaması ya da "edenred.com.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.