Edenred Türkiye Genel Müdürü Selçuk Boztepe oldu - Son Dakika

Edenred Türkiye Genel Müdürü Selçuk Boztepe oldu

Ticket Restaurant Edenred Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Selçuk Boztepe getirildi.

Ticket Restaurant Edenred Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Selçuk Boztepe getirildi.

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Edenred'den yapılan açıklamaya göre Boztepe, son 7 yıldır Edenred Türkiye'nin Genel Müdürlüğünü üstlenen ve pazar lideri konumuna katkı sunan Eric de Ladoucette'ten görevi devraldı.

Eric de Ladoucette'in Paris Edenred merkez ofise geri dönüşüyle, Genel Müdürlük koltuğuna atanan Boztepe, stratejik pozisyonlarda 18 yıllık DHL kariyerinin ardından son olarak U.N. Ro-Ro. İşletmeleri AŞ Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapıyordu.

Edenred Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başlayan Boztepe, ticaret, strateji, müşteri deneyimi alanındaki birikimini, liderlik ve yöneticilik deneyimini Edenred Türkiye'ye aktararak, şirketin pazar lideri konumunu güçlendirmesine katkı sağlayacak.


Verilen bilgiye göre, Marmara Üniversitesi mezunu olan Selçuk Boztepe, ABD Maine Üniversitesi "Çağdaş Yönetim Teknikleri" Executive MBA programını 2001 yılında tamamladı.

Kariyer yolculuğuna Filter Queen firmasında satış temsilcisi olarak adım atan Boztepe, Ardından DHL Express'te saha satış yöneticisi olarak başladı ve hızlı terfiler alarak yükseldiği 18 yıllık DHL kariyeri boyunca pek çok farklı stratejik pozisyonda görev aldı.

Bu süreçte Deutsche Post DHL Grubunun kara taşımacılık şirketi olan DHL Freight'in Türkiye'de ve Ortadoğu'da kurulmasında da liderlik rolü üstlenen Boztepe, aynı kurumda Türkiye Ülke Müdürü unvanını alarak organizasyonun başına geçti.

Sonra sırasıyla Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörlüğü, Güneydoğu Avrupa CEO görevlerini üstlenen Boztepe, 2017 Ocak itibariyle U.N. Ro-Ro'ya CEO olarak atandı.

Görev aldığı süre zarfında şirkete giriş misyonu olan iş hacmi, pazar payı ve karlılık rakamlarını ekibiyle birlikte artırarak şirketin stratejik bir alıcıya satışı hedeflerini başarıyla tamamlayan Selçuk Boztepe, 1 Mayıs 2020 itibariyle Edenred Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Boztepe, yeni görevi kapsamında deneyim ve köklü birikimiyle Edenred Türkiye'nin dijitalleşme, inovasyon alanlarında yaptığı yatırımlarla pazar lideri konumunu, pazar payını artırarak güçlendirmesine, en beğenilen ve tercih edilen şirket olma hedefine ve yemek kartı sisteminin avantajlarından özellikle KOBİ'lerin de faydalanmasına yönelik çalışmalarına katkı sağlayacak.


Evli ve bir kız çocuk babası olan Boztepe, ileri derecede İngilizce biliyor.

Türkiye, Boztepe, Selçuk, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Edenred Türkiye Genel Müdürü Selçuk Boztepe oldu - Son Dakika Ekonomi
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