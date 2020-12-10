Edenred Türkiye, salgına rağmen 2020'de çift haneli büyüdü

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile Türkiye'yi "ilk kez" yemek kartı hizmetiyle tanıştıran Edenred Türkiye, 2020 yılında dijitalleşme yatırımlarını iki katına çıkardı ve pandemiye rağmen çift haneli büyüme gerçekleştirdi.

Edenred Türkiye açıklamasına göre, Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında şirketlere tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştıran Edenred Türkiye, 2020 yılında pandemiye rağmen çift haneli büyüme yakaladı.

2020'de dijitalleşme yatırımlarını ikiye katlayan şirket, 2021 yılında da dijitalleşme ve inovasyon alanlarına artan bir ivmeyle yatırım yapmaya ve KOBİ'ler başta olmak üzere şirketlerde tasarruf ve çalışan yan hakları bilincinin artması için çalışmaya devam edecek.

"Zorlu şartlara rağmen yılı çift haneli büyüme ile kapatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, bu yıl pandemi dolayısıyla yemekhanesi olan, catering hizmeti alan ve kendi mutfağında yemek yaptıran şirketlerin hijyen kaygısıyla yemek kartı kullanımına yöneldiğini ve Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanımının arttığını belirtti.

Boztepe, "Geçtiğimiz yıl QR kodla ödeme, bu yıl ise pandemi döneminde NFC teknolojili EdenredPay ve Dijital Kart gibi dijital ödeme çözümlerimizi kullanıcılarımızla buluşturduk. MyEdenred ve EdenredPay uygulaması yüklü yeni nesil yazar kasaların birbiriyle temassız olarak haberleşmesini sağladık. Bu teknoloji sektörde bir ilk olarak Ticket Restaurant Yemek Kartı'nda hayata geçti." ifadelerini kullandı.

Müşterileri kart taşıma, kullanma veya karta sürekli temas etme gibi eski alışkanlıklar, kargo temaslı süreçler ve kartı unutma endişesinden kurtardıklarını aktaran Boztepe, QR kod ile ödeme sayesinde bu süreçleri rafa kaldıran çözümlerinin pandemi döneminde temassız ve hijyenik olma özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edildiğini ve mobil temassız ödeme sistemleri ile ödeme yapma oranlarının bu dönemde geçen yıla göre yüzde 100 artarak iki katına çıktığını bildirdi.

Bu yıl, kriz dönemlerinin kilit noktası olan "tasarruf" konusunda şirketleri bilinçlendirmek adına daha yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Boztepe, "Yeni normal süreç ile uzaktan çalışma düzeninde de yemek hakkının devam etmesi gereken bir yan hak olduğu bilincini artırarak çalışanların da yanında olduk. Bu dönemde işletmelere bir nebze olsun destek olabilmek adına, iş birliğinde olduğumuz küçük esnaf için normalde 30 gün olan ödeme vademizi bazı aylarda 7 güne çektik. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda zorlu şartlara rağmen yılı çift haneli büyüme ile kapatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fintech şirketine dönüşme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Selçuk Boztepe, Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır yemek kartı pazarına öncülük ettiklerini, 2021 yılında da yemek kartı pazarındaki liderliği sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Edenred Türkiye olarak dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyona büyük önem verdiklerini vurgulayan Boztepe, şunları kaydetti:

"Bu alanlardaki yatırımlarımızla sektörümüzde de farklılaşıyoruz. Bu yıl yatırım bütçemizin yüzde 80'ini inovasyon ve dijitalleşme çalışmalarımıza ayırdık. Gelecek yılda da yapay zeka, dijitalleşme ve inovasyon yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yemek kartı şirketinden fintech şirketine dönüşme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

2020 yılında akaryakıt çözümümüz Ticket Car'ın evraksız, zahmetsiz, kredi onayı gerekmeyen, online satış platformunu hayata geçirdik. Online satış platformumuz sayesinde şirketler, başvurdukları gün içinde akaryakıtlarını alabilir duruma geliyor. 2021 yılında da Ticket Restaurant Yemek Kartı'mızın mevcut online satış platformu ve altyapısını günümüz trendlerine göre geliştirerek daha kullanıcı dostu bir tasarıma dönüştüreceğiz. Ayrıca, üyelerimiz ve kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla bizim için oldukça önem taşıyan operasyonel mükemmellikte tüm süreçlerimizi daha hızlı ve daha kolay yapmak üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Türkiye'de yemek kartı kullanım penetrasyonu hala yüzde 12-13 seviyelerinde"

???????Edenred Türkiye CEO'su Boztepe, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin beklentilerine uygun inovatif çözümler ürettiklerini, yakın dönemde üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştırmak, onlara daha çok fayda sağlamak ve maliyetlerini düşürmek için yeni POS projeleri ve uygulamalar hayata geçireceklerini bildirdi.

Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık yüzde 98'ini KOBİ'lerin oluşturduğunu hatırlatan Boztepe, "Edenred Türkiye olarak sunduğumuz Ticket Restaurant Yemek Kartı ve Ticket Car Akaryakıt Çözümleri, KOBİ'lerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesine, maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmesine ve tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Ancak KOBİ'ler yemek kartı uygulamasına geçerek vergi indiriminden faydalandıklarında ne kadar yüksek oranlarda tasarruf sağlayacaklarını tam olarak bilmiyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yemek kartı kullanım penetrasyonunun hala yüzde 12-13 seviyelerinde olduğunu vurgulayan Boztepe, şunları kaydetti:

"Ipsos ile yaptığımız araştırmaya göre, bugün KOBİ'lerin yüzde 40'ı yemek ödemesini çalışanlarına nakit olarak elden yapıyor. Oysa yemek kartı sistemimizde şirketler, SGK işçi primi, işveren primi, gelir vergisi, damga vergisi ve KDV istisnasına tabi oluyor. Bu vergi istisnaları işverenlere yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu avantajı sağlıyor. Bu da çalışan başına yılda 6 bin TL'ye varan tasarruf anlamına geliyor. Yani şirketler, neredeyse yemek gideri kadar tasarruf ederek kaynaklarını doğru şekilde kullanmış ve verimliliklerini yükseltmiş oluyor. Biz de bu noktada, tasarrufa belki de en çok ihtiyaç duyacağımız yıllardan biri olan 2021'de özellikle Anadolu'daki KOBİ'ler başta olmak üzere şirketlerde tasarruf ve vergi tasarrufu bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda KOBİ penetrasyonunu daha da artırmaya odaklanacağız."