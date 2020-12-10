Edenred Türkiye, salgına rağmen 2020'de çift haneli büyüdü - Son Dakika

Edenred Türkiye, salgına rağmen 2020'de çift haneli büyüdü

10.12.2020 12:27
Edenred Türkiye, salgına rağmen 2020'de çift haneli büyüdü, System.String[]

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile Türkiye'yi "ilk kez" yemek kartı hizmetiyle tanıştıran Edenred Türkiye, 2020 yılında dijitalleşme yatırımlarını iki katına çıkardı ve pandemiye rağmen çift haneli büyüme gerçekleştirdi.

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile Türkiye'yi "ilk kez" yemek kartı hizmetiyle tanıştıran Edenred Türkiye, 2020 yılında dijitalleşme yatırımlarını iki katına çıkardı ve pandemiye rağmen çift haneli büyüme gerçekleştirdi.

Edenred Türkiye açıklamasına göre, Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında şirketlere tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştıran Edenred Türkiye, 2020 yılında pandemiye rağmen çift haneli büyüme yakaladı.

2020'de dijitalleşme yatırımlarını ikiye katlayan şirket, 2021 yılında da dijitalleşme ve inovasyon alanlarına artan bir ivmeyle yatırım yapmaya ve KOBİ'ler başta olmak üzere şirketlerde tasarruf ve çalışan yan hakları bilincinin artması için çalışmaya devam edecek.

"Zorlu şartlara rağmen yılı çift haneli büyüme ile kapatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, bu yıl pandemi dolayısıyla yemekhanesi olan, catering hizmeti alan ve kendi mutfağında yemek yaptıran şirketlerin hijyen kaygısıyla yemek kartı kullanımına yöneldiğini ve Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanımının arttığını belirtti.

Boztepe, "Geçtiğimiz yıl QR kodla ödeme, bu yıl ise pandemi döneminde NFC teknolojili EdenredPay ve Dijital Kart gibi dijital ödeme çözümlerimizi kullanıcılarımızla buluşturduk. MyEdenred ve EdenredPay uygulaması yüklü yeni nesil yazar kasaların birbiriyle temassız olarak haberleşmesini sağladık. Bu teknoloji sektörde bir ilk olarak Ticket Restaurant Yemek Kartı'nda hayata geçti." ifadelerini kullandı.

Müşterileri kart taşıma, kullanma veya karta sürekli temas etme gibi eski alışkanlıklar, kargo temaslı süreçler ve kartı unutma endişesinden kurtardıklarını aktaran Boztepe, QR kod ile ödeme sayesinde bu süreçleri rafa kaldıran çözümlerinin pandemi döneminde temassız ve hijyenik olma özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edildiğini ve mobil temassız ödeme sistemleri ile ödeme yapma oranlarının bu dönemde geçen yıla göre yüzde 100 artarak iki katına çıktığını bildirdi.

Bu yıl, kriz dönemlerinin kilit noktası olan "tasarruf" konusunda şirketleri bilinçlendirmek adına daha yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Boztepe, "Yeni normal süreç ile uzaktan çalışma düzeninde de yemek hakkının devam etmesi gereken bir yan hak olduğu bilincini artırarak çalışanların da yanında olduk. Bu dönemde işletmelere bir nebze olsun destek olabilmek adına, iş birliğinde olduğumuz küçük esnaf için normalde 30 gün olan ödeme vademizi bazı aylarda 7 güne çektik. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda zorlu şartlara rağmen yılı çift haneli büyüme ile kapatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fintech şirketine dönüşme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Selçuk Boztepe, Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır yemek kartı pazarına öncülük ettiklerini, 2021 yılında da yemek kartı pazarındaki liderliği sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Edenred Türkiye olarak dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyona büyük önem verdiklerini vurgulayan Boztepe, şunları kaydetti:

"Bu alanlardaki yatırımlarımızla sektörümüzde de farklılaşıyoruz. Bu yıl yatırım bütçemizin yüzde 80'ini inovasyon ve dijitalleşme çalışmalarımıza ayırdık. Gelecek yılda da yapay zeka, dijitalleşme ve inovasyon yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yemek kartı şirketinden fintech şirketine dönüşme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

2020 yılında akaryakıt çözümümüz Ticket Car'ın evraksız, zahmetsiz, kredi onayı gerekmeyen, online satış platformunu hayata geçirdik. Online satış platformumuz sayesinde şirketler, başvurdukları gün içinde akaryakıtlarını alabilir duruma geliyor. 2021 yılında da Ticket Restaurant Yemek Kartı'mızın mevcut online satış platformu ve altyapısını günümüz trendlerine göre geliştirerek daha kullanıcı dostu bir tasarıma dönüştüreceğiz. Ayrıca, üyelerimiz ve kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla bizim için oldukça önem taşıyan operasyonel mükemmellikte tüm süreçlerimizi daha hızlı ve daha kolay yapmak üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Türkiye'de yemek kartı kullanım penetrasyonu hala yüzde 12-13 seviyelerinde"

???????Edenred Türkiye CEO'su Boztepe, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin beklentilerine uygun inovatif çözümler ürettiklerini, yakın dönemde üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştırmak, onlara daha çok fayda sağlamak ve maliyetlerini düşürmek için yeni POS projeleri ve uygulamalar hayata geçireceklerini bildirdi.

Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık yüzde 98'ini KOBİ'lerin oluşturduğunu hatırlatan Boztepe, "Edenred Türkiye olarak sunduğumuz Ticket Restaurant Yemek Kartı ve Ticket Car Akaryakıt Çözümleri, KOBİ'lerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesine, maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmesine ve tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Ancak KOBİ'ler yemek kartı uygulamasına geçerek vergi indiriminden faydalandıklarında ne kadar yüksek oranlarda tasarruf sağlayacaklarını tam olarak bilmiyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yemek kartı kullanım penetrasyonunun hala yüzde 12-13 seviyelerinde olduğunu vurgulayan Boztepe, şunları kaydetti:

"Ipsos ile yaptığımız araştırmaya göre, bugün KOBİ'lerin yüzde 40'ı yemek ödemesini çalışanlarına nakit olarak elden yapıyor. Oysa yemek kartı sistemimizde şirketler, SGK işçi primi, işveren primi, gelir vergisi, damga vergisi ve KDV istisnasına tabi oluyor. Bu vergi istisnaları işverenlere yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu avantajı sağlıyor. Bu da çalışan başına yılda 6 bin TL'ye varan tasarruf anlamına geliyor. Yani şirketler, neredeyse yemek gideri kadar tasarruf ederek kaynaklarını doğru şekilde kullanmış ve verimliliklerini yükseltmiş oluyor. Biz de bu noktada, tasarrufa belki de en çok ihtiyaç duyacağımız yıllardan biri olan 2021'de özellikle Anadolu'daki KOBİ'ler başta olmak üzere şirketlerde tasarruf ve vergi tasarrufu bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda KOBİ penetrasyonunu daha da artırmaya odaklanacağız."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Akaryakıt, Boztepe, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Edenred Türkiye, salgına rağmen 2020'de çift haneli büyüdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum         
11:22
SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi         
11:10
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 12:42:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edenred Türkiye, salgına rağmen 2020'de çift haneli büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei