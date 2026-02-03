Edenred Türkiye'ye Yeni CIO Atandı

Edenred Türkiye'de Bilgi İşlem Direktörü (CIO) görevine Ersagun Atılgan atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Daha önce Volkswagen Grubu'nda Amerika Bölgesi Büyük Veri ve Analitik Direktörü olarak görev yapan Atılgan, Edenred Türkiye CIO'su görevine getirildi.

Ersagun Atılgan, yeni görevinde şirketin dijital dönüşüm ve teknoloji altyapısı hedeflerinin yanı sıra yapay zeka ve veri analitiğine odaklanan yenilikçi çözümlere liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atılgan, Edenred Türkiye ekibine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Atılgan, "Edenred, dijital yenilikçi çözümleri, büyük hedefleri ve uluslararası alanda özverili ekipleriyle çalışanlara yönelik yan haklar alanında zaten lider konumda. Edenred'in stratejisi doğrultusunda, şirketin tüm potansiyelini geliştirmeye ve ana misyon ve önceliklerine katkıda bulunmaya odaklanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Atılgan, Western Michigan Üniversitesi'nden MBA, Michigan Üniversitesi'nden Bilgi Sistemleri ve Teknoloji alanında yüksek lisans ve Lawrence Tech Üniversitesi'nden Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora derecesi elde etti. Kariyerine 1999'da otomasyon ve yazılım mühendisliği alanında başlayan, sektörde 25 yılı aşkın deneyim edinen Atılgan, teknoloji ve iş süreç entegrasyonu konusunda uzmanlık kazandı.

Küresel şirketlerde üst düzey yönetici olarak görev yapan Atılgan, bilgi teknolojisi stratejileri ve dijital dönüşüme odaklanarak Magna, Daimler Chrysler ve Volkswagen Group of America gibi kuruluşlarda yerel ve küresel BT operasyonlarını yönetti.