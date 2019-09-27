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Edenred Türkiye Yelken Takımı Bosphorus Cup'ta

1 saat önce

Edenred Yelken Takımı 28-29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a katılacak.

Edenred Türkiye Yelken Takımı Bosphorus Cup'ta, System.String[]

Edenred Yelken Takımı 28-29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a katılacak.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Deniz Temizliği" temasıyla gerçekleştirilecek olan yarışlarda, 8 ülkeden yaklaşık 80 tekne ve 800 sporcu özel tasarım "Döner Trofe Kupası"nı kazanmak için yarışacak. Edenred'in çalışanlarının kurduğu ekip, takım ruhunu yaşatmak ve farkındalık yaratmak için yarışlara katılıyor.

Edenred Yelken Takımı, Engin Ören, Yakup İşsever, Hasan İncesu, Burcu Ünlü, Burçe Esenbil, Barış Kalaycı, Ender Tülün, Doğan Öztürk, Kübra Öner ve Yakup Kalebaşı'ndan oluşan ve IRC-2 sınıfında Mat 101 teknesiyle yarışacak.

İki gün boyunca sürecek ve 3 yarıştan oluşacak Bosphorus Cup'ta takımlar ilk gün Beşiktaş ve Anadolu Hisarı arasında yelken açacaklar. Şampiyonun belirleneceği Pazar günkü iki şamandıra yarışı ise Caddebostan açıklarında gerçekleştirilecek. Bu yıl 18. Kez gerçekleştirilen yarışlar İstanbullulara da renkli bir hafta sonu sunacak.

Turkcell Platium Bosphorus Cup'ta yelkenlileri yakından görmek ve yarışları yerinde izlemek isteyen İstanbullular için en iyi noktalar, Arnavutköy Akıntıburnu, Bebek Sahil, Rumelihisarı, Anadoluhisarı, Beylerbeyi Sahil ile Caddebostan Sahil olacak.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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