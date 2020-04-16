EdenredPay ile yemek kartı sektöründe mobil temassız ödeme dönemi

Edenred, dijitalleşme yatırımları kapsamında NFC teknolojisine dayanan yeni nesil mobil temassız ödeme sistemi EdenredPay'i kullanıma sundu.

Şirket açıklamasına göre, Ticket Restaurant Edenred, teknoloji alanındaki çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

Edenred Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil mobil temassız ödeme sistemi EdenredPay'in NFC (Yakın Alan İletişimi) altyapısı sayesinde ödeme işlemleri artık Android cep telefonlarının yazar kasaya sadece yaklaştırılması gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, son yıllarda dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlarla kendilerini bir FinTek şirketi olarak konumlandırdıklarını belirterek, dünyada yemek kartını ilk uygulamaya koyan ve yaygınlaştıran, Türkiye'yi yemek kartıyla tanıştıran pazar lideri firma olarak sektöre öncülük etme misyonuna sahip olduklarını aktardı.

Dijital ödeme yöntemlerinin sunduğu kolaylık ve hijyenik kullanım avantajının vazgeçilebilecek bir şey olmadığını belirten Ladoucette, şunları kaydetti:

"Edenred olarak bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyoruz. Teknoloji alanında yenilikçi ve fark yaratan çözümler geliştirmek global stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Çok yakında tüm kurumsal ödemelerin de dijital ortama taşınacağını öngörüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz.

Sektörümüzde bir ilke daha imza atarak NFC teknolojisine dayanan EdenredPay'i kullanıcılarıyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. İş dünyasının gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz EdenredPay kullanımının kısa bir süre içinde yaygınlaşacağını ve mobil ödeme sistemlerine yeni bir boyut katacağına inanıyoruz."

"QR kod ile ödeme yüzde 50 arttı"

Ladoucette, Kovid-19 nedeniyle daha az fiziksel temas kuralının benimsendiği bu dönemde temassız ödeme yöntemlerinin daha fazla tercih edildiğini aktararak, "Ernst & Young, Küresel FinTech Kullanım Endeksi sonuçlarına göre dünya genelinde 2019 itibarıyla tüketicilerin finansal teknolojileri kullanım oranı yüzde 64'e yükselmişti, ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu oran geçen ay itibarıyla çok daha hızlı bir artış gösterdi. Biz de Ticket Restaurant yemek kartının QR kod ile ödeme özelliğinin kullanım oranında bir önceki aya göre yüzde 50'lik bir artış yaşandığını gözlemledik." değerlendirmesinde bulundu

Edenred Türkiye CIO'su Göksel Marangoz da MyEdenred uygulamasının ve Edenred uygulaması yüklü yeni nesil yazar kasaların birbiriyle temassız olarak haberleşmesini sağladıklarını ve bu teknolojiyi sektörde bir ilk olarak Ticket Restaurant Yemek Kartı'nda hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kart taşıma, kullanma veya karta sürekli temas etme gibi eski alışkanlıkları ve kartı unutma korkusunu QR kod ile ödeme sayesinde rafa kaldırdıklarını vurgulayan Marangoz, şu ifadeleri kullandı.

"EdenredPay ile ise bu hızı ve pratikliği bir adım öteye taşıyoruz. Bankalararası Kart Merkezi'nin açıklamasına göre mart ayında temassız ödemeler geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 169'luk bir artış gösterdi. Biz de bu eğilime EdenredPay ile ek bir alternatif sunuyoruz.

EdenredPay ile ödemenin, temassız kartla yapılan bir ödemeden süreç olarak hiçbir farkı yok, ancak bu yöntemde karta ihtiyaç duyulmuyor. Biz hep teknoloji, hız ve yenilik odaklıyız. Kullanıcılarımız artık ödeme işlemini gerçekleştirmek için MyEdenred uygulamasını açmaya bile gerek kalmadan, NFC özelliği olan Android cep telefonlarını yazar kasaya yaklaştırarak ödeme işlemini daha önce deneyimlemedikleri bir hızda gerçekleştirebilecekler."