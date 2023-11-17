Petekler için evine çağırdığı ustayı kayda aldı, düştüğü not mide bulandırıyor

Son dönemlerde sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan rezil içeriklere bir yenisi daha eklendi. Sırf etkileşim almak için evine çağırdığı ustayı kayda alan kadının düştüğü not da mide bulandırdı.

"BİR DE BENİM PETEKLERE BAKSA"

Petekler ısınmadığı için usta çağırdığını ifade eden kadın, paylaştığı videonun altına "Çok yakışıklı. Bir de benim peteklere baksa ustam" notunu düştü. Kısa sürede viral olan videonun altına yapılan yorumlarda kadın için ağır ifadeler kullanıldı.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları;

- Ahir zaman hakikaten çok zor be...

- Ar, namus kalmamış.

- TikTok kapatılsın.

- Söyleyecek söz bulamadım.

- Edep haya güzel şeyler.

- Midem bulandı.

- Bunların utanma duygusu yok