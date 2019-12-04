Son Dakika Haberleri: 'Edepsiz', 'iki yüzlü', 'çenesi düştü' ile başlayan NATO Zirvesi dayanışma mesajıyla son buldu
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'Edepsiz', 'iki yüzlü', 'çenesi düştü' ile başlayan NATO Zirvesi dayanışma mesajıyla son buldu

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleriyle başlayan tartışma dünya liderlerini bir araya getiren zirveye taşındı. Ortak bildiride "dayanışma ve birlik" mesajı verilse de arka planda geçen atışmalar ve imalar liderler arasındaki tansiyonun göstergesi oldu.

'Edepsiz', 'iki yüzlü', 'çenesi düştü' ile başlayan NATO Zirvesi dayanışma mesajıyla son buldu, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleriyle başlayan tartışma dünya liderlerini bir araya getiren zirveye taşındı.


İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, liderlerin bu tartışmanın gölgesinde birbirlerine yaptığı yorumlar ve hitap şekilleri masaya yatırılan güvenlik meseleleri kadar konuşuldu.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:13 
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