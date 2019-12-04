'Edepsiz', 'iki yüzlü', 'çenesi düştü' ile başlayan NATO Zirvesi dayanışma mesajıyla son buldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleriyle başlayan tartışma dünya liderlerini bir araya getiren zirveye taşındı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, liderlerin bu tartışmanın gölgesinde birbirlerine yaptığı yorumlar ve hitap şekilleri masaya yatırılan güvenlik meseleleri kadar konuşuldu.