EDESOB başkanlığına yeniden Kemal Cingöz seçildi - Son Dakika
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EDESOB başkanlığına yeniden Kemal Cingöz seçildi

08.05.2022 17:10
EDESOB başkanlığına yeniden Kemal Cingöz seçildi

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) başkanlığına yeniden Kemal Cingöz seçildi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) başkanlığına yeniden Kemal Cingöz seçildi.

Birliğin 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı, kentteki bir düğün salonunda yapıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde Cingöz başkanlığa yeniden seçildi.

Esnafların kendisini tebrik etmesinin ardından Cingöz, yaptığı konuşmada, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve birlik üyesi esnaflar katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Düğün, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EDESOB başkanlığına yeniden Kemal Cingöz seçildi - Son Dakika


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