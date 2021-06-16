EDG ve Team WE zirvede, LPL Yaz Mevsimi ikinci hafta ilk üç gün sonuçları - Son Dakika

2021 Yaz Mevsimi tahmin edildiği gibi heyecanlı ve sürprizlerle başladı. Geçtiğimiz mevsim son sıralardan playoff potasına giren LNG Esports ilk üç maçını kazanırken zirve adayları EDG ve Team WE rakiplerine şans tanımadı.
Bilibili Gaming'in LGD Gaming'i mağlup etmesiyle birlikte üçüncü gün maçları tamamlandı. İkinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte ilk üç gün sonuçları:
Pazartesi
OhMyGod 2 — 1 Invictus Gaming
Edward Gaming 2 — 0 Rare Atom
Salı
Ultra Prime 2 — 1 Rogue Warriors
JD Gaming 1 — 2 LNG Esports
Çarşamba
Team WE 2 — 0 Victory Five
Bilibili Gaming 2 - 1 LGD Gaming
Yarın zirveyi yakından ilgilendiren LNG vs FPX mücadelesi haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olacak. İlk iki maçını kazanmayı başaran Nuguri'li FunPlus Phoenix, Griffin'den tanıdığımız Tarzan'ın liderliğindeki LNG Esports'u yenerse EDG ve Team WE ile puanları eşitleyecek. Öte yandan favori olmayan LNG bir sürprize imza atarsa ilk iki haftanın kaderini belirlemiş olacak. İşte haftanın kalan takvimi:
Perşembe
12: 00 ThunderTalk Gaming vs Top Esports
14: 00 LNG Esports vs FunPlus Phoenix
Cuma
12: 00 RNG vs OhMyGod
14: 00 Suning vs Ultra Prime
Cumartesi
10: 00 Victory Five vs Rare Atom
12: 00 EDG vs Rogue Warriors
14: 00 ThunderTalk Gaming vs FunPlus Phoenix
Pazar
10: 00 LGD Gaming vs JD Gaming
12: 00 Bilibili Gaming vs Suning
14: 00 LNG Esports vs RNG
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