EDG ve Team WE zirvede, LPL Yaz Mevsimi ikinci hafta ilk üç gün sonuçları - Son Dakika

2021 Yaz Mevsimi tahmin edildiği gibi heyecanlı ve sürprizlerle başladı. Geçtiğimiz mevsim son sıralardan playoff potasına giren LNG Esports ilk üç maçını kazanırken zirve adayları EDG ve Team WE rakiplerine şans tanımadı.

Bilibili Gaming'in LGD Gaming'i mağlup etmesiyle birlikte üçüncü gün maçları tamamlandı. İkinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte ilk üç gün sonuçları:

Pazartesi

OhMyGod 2 — 1 Invictus Gaming

Edward Gaming 2 — 0 Rare Atom

Salı

Ultra Prime 2 — 1 Rogue Warriors

JD Gaming 1 — 2 LNG Esports

Çarşamba

Team WE 2 — 0 Victory Five

Bilibili Gaming 2 - 1 LGD Gaming

Yarın zirveyi yakından ilgilendiren LNG vs FPX mücadelesi haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olacak. İlk iki maçını kazanmayı başaran Nuguri'li FunPlus Phoenix, Griffin'den tanıdığımız Tarzan'ın liderliğindeki LNG Esports'u yenerse EDG ve Team WE ile puanları eşitleyecek. Öte yandan favori olmayan LNG bir sürprize imza atarsa ilk iki haftanın kaderini belirlemiş olacak. İşte haftanın kalan takvimi:

Perşembe

12: 00 ThunderTalk Gaming vs Top Esports

14: 00 LNG Esports vs FunPlus Phoenix

Cuma

12: 00 RNG vs OhMyGod

14: 00 Suning vs Ultra Prime

Cumartesi

10: 00 Victory Five vs Rare Atom

12: 00 EDG vs Rogue Warriors

14: 00 ThunderTalk Gaming vs FunPlus Phoenix

Pazar

10: 00 LGD Gaming vs JD Gaming

12: 00 Bilibili Gaming vs Suning

14: 00 LNG Esports vs RNG