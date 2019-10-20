Edgar Le, Trabzonspor'a geri mi dönüyor?

Algemeen Dagblad gazetesinin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki Portekizli stoperin röportajından öne çıkanlar bölümler şu şekilde:



"Trabzon şehrini görme şansım hiç olmadı. Kontratımı Paris'te imzaladıktan sonra Feyenoord'a kiralandım. Utrecht ile oynadığımız maçta sahaya çıktığım vakit takım arkadaşlarımın hepsini tanımıyordum. Herkesin elini sıkmıştım ama arka arkaya 20 kişinin elini sıktığınızda hepsinin ismini hatırlayabilir misiniz ki? Ancak özürlerin bir önemi yoktur.



Stadyumdaki taraftarlar benim adımı biliyordu. Bu, harika bir tecrübeydi. Tezahüratlarda sürekli adımı haykırdılar. Bu da beni çok iyi hissettirdi. Elbette herkesle iletişim kurabiliyorsanız bu, işinizi daha da kolaylaştırır. Saha dışında Marcos Senesi, Eric Botteghin, Leroy Fer, Luis Sinisterra ve Renato Tapia ile görüşüyorum. Hem İspanyolca hem de Portekizce biliyorlar. Barcelona ve Villarreal'de oynadığım için ben de İspanyolca biliyorum. Dolayısıyla endişelenmenize gerek yok, buraya alışacağım.



Önümüzdeki yaz Trabzonspor'a dönüp dönmeyeceğim konusunda bir fikrim yok. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Sözleşmeye bakarsanız sezon bitiminde Trabzonspor'a gitmek zorundayım. Ancak burada kalmanın da benim için bir ceza olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine Feyenoord'da kendimi çok mutlu hissediyorum."



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