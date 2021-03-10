Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu - Son Dakika

Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

10.03.2021 12:40
Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu, System.String[]

Trabzonspor savunmasında ortaya koyduğu performansla rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncusu olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmez ismi oldu.

Trabzonspor savunmasında ortaya koyduğu performansla rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncusu olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmez ismi oldu.

Trabzonspor, Edgar Miguel Ie'yi, 17 milyon 500 bin Euro karşılığında Fransa'nın Lille'e takımına gönderdiği Yusuf Yazıcı karşılığında bedelsiz olarak bünyesine katmıştı. Bordo-mavili takım, Portekizli savunma oyuncusunu 2019-2020 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralamıştı. Söz konusu sezonu Hollanda'da geçiren Edgar le, resmi olarak 19 maça çıktığı Feyenoord ile sezonu tamamladıktan sonra Trabzonspor'a geri döndü.

TAKIMIN EN İSTİKRARLI OYUNCUSU OLDU

Avrupa'da, Sporting Lizbon, Barcelona ve Villarreal gibi köklü kulüplerin alt takımlarında görev alan Edgar le, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Belenenses takımında ilk profesyonel transferini gerçekleştirdi. Daha sonra Lille'e transfer olan Portekizli savunmacı, bordo-mavili takıma gelmeden önce Fransa'nın Nantes ve Hollanda'nın Feyenoord takımlarında kiralık olarak top koşturdu. Edgar, bordo-mavili takımla bu sezon 28 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa Finali olmak üzere toplam 30 maçta forma giyen tek isim olarak önemli bir istikrara imza attı.

VİTOR HUGO VE HOSSEİNİ İLE UYUMU

Trabzonspor'un kalesinin önünde rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, savunmada görev yaptığı takım arkadaşları Vitor Hugo ve Majed Hosseini ile olan uyumuyla da dikkat çekti. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Vitor Hugo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın deplasmanda oynanacak olan maçta Ergar le ve Hosseini ikilisine savunmada şans vermesi bekleniyor.

ABDULLAH AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Trabzonspor savunmasının önemli ismi Edgar le, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra istikrarını sürdürdü. Deneyimli teknik adam bordo-mavili takımın başında çıktığı 22 resmi müsabakada Portekizli oyuncuya maçların tamamında şans verdi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Hollanda, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu - Son Dakika Spor


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