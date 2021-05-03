Edge tarayıcısı Microsoft Office Dosyalarını Otomatik Açacak! - Son Dakika

Microsoft özellikle, Edge tarayıcısı daha fazla kullanım alanı kazanması için yeni güncellemeler getiriyor.

Şirket, Microsoft Edge tarayıcısının için iki yeni özelliği ortaya çıkaran yeni bir beta sürümü yayınladı. Yayınlanan bu yeni özellik sayesinde; Word, Excel ve PowerPoint belgelerini doğrudan tarayıcıda görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca, Windows arama motoruyla entegrasyonada sahip olacaksınız.

Bu yenilikler, Windows ve macOS platformları için Edge 92 önizleme sürümünde mevcut olacak. Edge 92'nin beta sürümü, Office'in web sürümünü kullanarak ofis belgelerini doğrudan tarayıcıda görüntülemenizi sağlayan "Office Görüntüleyici" özelliğini sunacak. Gelen bilgiye göre, bu yeni özelliğin geliştirme aşamasında olduğu ve bağımsız olarak etkinleştirilebileceğini belirtiyor. Bunu yapmak için, tarayıcı ayarlarında "İndirilenler" bölümüne gidin ve "Office Görüntüleyiciyi kullanarak İnternet üzerindeki Office dosyalarının hızlı görünümü" seçeneğini etkinleştirin.

Windows Edge Tarayıcısı Yeni Özellikler Kazanmaya Devam Ediyor

Bu seçenek Edge'i daha işlevsel hale getirir ve ayrıca kullanıcıların belirli bir belgeyi görüntülemek için her seferinde Office'i açmalarına gerek kalmadığı için zamandan tasarruf sağlıyor.

Ayrıca, Office Viewer işlevinin ofis belgeleriyle birlikte dağıtılan kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyacağıda bildiriliyor. Edge 92 ayrıca, Windows Dahili Arama ile entegrasyonu da beraberinde getiriyor. Ancak bu özellik, yazılım platformunun mevcut yapılarıyla çalışmaz.

Büyük olasılıkla, Windows 10'un gelecekteki güncellemelerinden birinin ardından etkinleştirmek mümkün olacaktır. Bu araç sayesinde; Tarama geçmişi, son sekmeler, sık kullanılanlar vb. ile etkileşimde bulunmak için görev çubuğundaki aramayı kullanmanıza olanak tanır.

Microsoft'un Edge'in Windows Dahili Arama ile entegrasyonunu, Windows 10 21H2 (Sun Valley) güncellemesinin, piyasaya sürülmesinin ardından işletim sisteminden kaldırılması beklenen Zaman Çizelgesi senkronizasyon özelliğinin yerine kullanmayı planlaması da mümkündür.

Microsoft, 1.3 Milyar'dan Fazla Windows 10 Kullanıcısı Olduğunu Söylüyor

Microsoft firmasının, 31 Mart'ta sona eren mali yılın üçüncü çeyreğinin özetinde CEO Satya Nadella; Windows 10'un şu anda 1,3 milyardan fazla cihazda kullanıldığını duyurdu. Bu, Microsoft'un kendi yazılım platformunun dağıtım hızını artırabildiğini gösteriyor.

İstatistikler göre, 1 milyar sınırını aşan Windows 10 kullanıcısının dönüm noktası olduğu ve hedeflere ulaşmak için hızlı ilerlediğini belirtti. Şirket Windows 10 kullanımının yanında Edge tarayıcısı gibi yan hizmetlerinde kullanırlığını arttırmak istiyor.

Yayınlanan bu veriler doğrultusunda, Microsoft'un 300 milyon yeni kullanıcı çekmesinin bir yıl gibi bir sürede gerçekleştiği anlamına geliyor.