Son Dakika Haberleri: Edhem: Türkiye önemli yatırım merkezlerinden bir tanesi
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Edhem: Türkiye önemli yatırım merkezlerinden bir tanesi

1 saat önce

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem, Her iki ülkenin de gerçekten muazzam siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkileri olduğunu belirtti.

Edhem: Türkiye önemli yatırım merkezlerinden bir tanesi, System.String[]

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem, Her iki ülkenin de gerçekten muazzam siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkileri olduğunu belirtti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:29 
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