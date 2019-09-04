Edhem: Türkiye önemli yatırım merkezlerinden bir tanesi
1 saat önce
Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem, Her iki ülkenin de gerçekten muazzam siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkileri olduğunu belirtti.
Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem, Her iki ülkenin de gerçekten muazzam siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkileri olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:29
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