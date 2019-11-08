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Edibe Sözen'den 10 Kasım mesajı

7 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Edibe Sözen'den 10 Kasım mesajı, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Sözen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihe adını altın harflerle yazdırmış büyük bir asker, fikirleri ile dünya devletlerine örnek olmuş bir büyük devlet adamı olduğunu vurguladı. Sözen mesajında, "Milli ve manevi değerlerimiz, bir milleti ayakta tutan yegane varlık sebebimizdir. Türkiye Cumhuriyeti, istikrarla büyümeye devam ederken karşısına çıkan her engeli milletimizden aldığı güç ve demokrasinin sarsılmaz iradesiyle aşmış ve aşmaya da devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizle verdiği var olma mücadelesini gerçekleştirirken, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni "En Büyük Eserim" diyerek gelecek nesillere emanet etmiştir. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve dünyaya örnek teşkil eden fikirlerini ve başarılarını, gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi sorumluluğunun bilinciyle vatanına, milli değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek ve 2023 hedefine ulaşmak için yorulmadan çalışmalarına devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:44 Kaynak: İHA
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