Edibe Sözen'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Prof. Dr. Edibe Sözen, tüm medya kuruluşlarının, gazetecilerin ve basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, "Tarafsız haber alma hakkı, halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gece-gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazetecilik, meslek ahlakını ilke edinerek hizmet veren ve özellikle kamuoyuna karşı önemli sorumlulukları olan bir meslektir. Gazeteci; basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanmakla yükümlüdür. Dijital teknoloji ile artık toplumdaki hemen her kesimin bilgiye ulaşması daha da kolaylaşmıştır. Hızlı haber alma konusunda da gazetecilerimize önemli görevler düşmektedir. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında bizlere doğru bilgi aktarma çabasında mesleğini hakkıyla yerine getiren gazeteciler; aynı zamanda bizim gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Meşakkatli şartlar altında görev yaparak bizlere gerek fikirleriyle farklı bakış açıları sunan gerek doğru ve anlık bilgileriyle halkın haber almasına aracı olan tüm gazetecilerimize zorlu görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerini yaparken yaşamını yitiren gazetecilerimizi rahmetle anıyor, çalışan gazetecilerimize selamlarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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