Son Dakika Haberleri: Edibe Sözen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Edibe Sözen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Edibe Sözen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Edibe Sözen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sözen mesajında, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözünü hatırlatarak öğretmenler gününü kutladı.


Sözen mesajında, "Eğitim, bir toplumun geleceğini inşa eden en temel süreçlerden biridir. Öğrenme, hayatımızın her döneminde önemlidir ve hepimizin ilk öğretmeni anne ve babalarımızdır. Anne babalarımızdan sonra hayatımızın en belirleyici aktörleri öğretmenlerimizdir ve onlar bizlere hayat boyu başarıyı, paylaşmayı ve öğrenmenin değerini öğretirler. Geleneksel kodlarımızda yer alan 'bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü eğitim ve öğretmenin rolünün ne denli önemli olduğunu gösterir. Her yıl büyük bir gururla kutladığımız Öğretmenler Günü, geleceğin nesillerini yetiştiren tüm öğretmenlerimizin günüdür. Bugün farklı alanlarda mesleğini icra eden hemen herkes bir öğretmenin elinde yetişmiştir. Fedakarlık, özveri ve sabırla nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum. Görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve bütün öğretmenlerimizin bu güzel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Edibe Sözen, Rektör, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:13 Kaynak: İHA
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