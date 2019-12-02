Son Dakika Haberleri: Edibe Sözen'in "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Edibe Sözen'in '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Edibe Sözen'in "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Edibe Sözen'in

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör V. Sözen, mesajında, "Toplum olarak büyük değerler verdiğimiz engelli vatandaşlarımız için ülke olarak büyük çalışmalara imza attık. Son 17 yılda engellilerimizin sorunlarının çözümü konusunda adeta yeni bir çağa başladık. Ülkemiz, sosyal devlet olma yolunda büyük mesafe kat ederken, Hasan Kalyoncu Üniversitesimizin bünyesinde yaptığımız çalışmalara da önemli birer motivasyon kaynağı oldu. Asıl olan engelli ve engelsiz olmak değil, insan olmaktır. Bizim inancımızın ve gönül medeniyetimizin de sırrı da budur. Engelsiz üniversite olarak büyük bir özveri ile yaptığımız çalışmalar topluma örnek olma mahiyetindedir. Böylesi bir idrak ile çalışan Hasan Kalyoncu Üniversitesi kısa sürede ülkemizde 'engelsiz' üç üniversiteden biri oldu. Üniversitemiz, engellilerimizin eğitim ve rehabilitasyonları, yaşam kalitelerinin artırılmaları, ulaşılabilirlikleri ve hayata dahil olmaları yönünde inançla ve azimle çalışmalarına devam edecektir. Düne kadar her yerde engellenen, bugün ise imkanlarla desteklenen engellilerimizi, hayatın her alanında göstermiş oldukları katkılarından ve başarılarından dolayı kutluyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli evlatlarımıza ve kardeşlerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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