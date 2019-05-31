Son Dakika Haberleri: Edibe Sözen'in Ramazan Bayramı mesajı
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Edibe Sözen'in Ramazan Bayramı mesajı

57 dakika önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "Ramazan Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Edibe Sözen'in Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "Ramazan Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Vekili Sözen, mesajında, "Yeni umutlarla beklediğimiz daha nice bayramlar görmek dileğiyle, Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Sözen mesajında, "Bayramlar dargınların barıştığı, küslerin kucaklaştığı, karşılıklı sevgi ve saygının arttığı, acının ve sevincin paylaşıldığı, dünyadaki mazlumların da hatırlandığı en güzel günlerimizdir. Toplumumuza bereket getiren, bizi millet yapan geleneklerimizin can bulduğu bir bayramı daha karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Bayram sevinci ile birlikte yine başarılı ve bir o kadar verimli geçen bir eğitim-öğretim yılını da geri de bırakırken, Üniversitemizin beşinci mezunlarını uğurlamanın da gururunu taşıyoruz. İnanıyorum ki geleceğimizi bir bayrak yarışı gibi bugünün büyüklerinden devralan gençlerimiz milli değerlerine bağlı kalarak kültürünü daima yaşatacak, geleneklerine her daim sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Hasan Kalyoncu Üniversitesi mensupları olmak üzere, öğretim elemanlarımızın, idari personelimizin, öğrencilerimizin, ailelerimizin, Gaziantep halkının Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ile mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:11 Kaynak: İHA
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