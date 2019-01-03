Ediger: Sondaj gemileri kesintisiz çalıştırılmalı
1 saat önce
Prof. Dr. Volkan Ediger, Türkiye'nin satın aldığı sondaj gemilerini verimli çalıştırmak için kesintisiz kuyu açma faaliyeti yürütmesi gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Volkan Ediger, Türkiye
'nin satın aldığı sondaj gemilerini verimli çalıştırmak için kesintisiz kuyu açma faaliyeti yürütmesi gerektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:05
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