Son Dakika Haberleri: Ediger: Sondaj gemileri kesintisiz çalıştırılmalı

Ediger: Sondaj gemileri kesintisiz çalıştırılmalı

1 saat önce

Prof. Dr. Volkan Ediger, Türkiye'nin satın aldığı sondaj gemilerini verimli çalıştırmak için kesintisiz kuyu açma faaliyeti yürütmesi gerektiğini söyledi.

Ediger: Sondaj gemileri kesintisiz çalıştırılmalı, System.String[]
Prof. Dr. Volkan Ediger, Türkiye'nin satın aldığı sondaj gemilerini verimli çalıştırmak için kesintisiz kuyu açma faaliyeti yürütmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:05 

Türkiye, Ekonomi
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