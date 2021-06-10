Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta golcü arayışı tam gaz devam ediyor. Diego Costa ve Edin Dzeko'yla temas kuran siyah-beyazlılar, Bosna-Hersekli golcüden olumlu yanıt aldı.

DZEKO, BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMEK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, dün İstanbul'a gelip, Beşiktaşlı yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonucunda taraflar arasında yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktığı öğrenildi. Bu doğrultuda 35 yaşındaki futbolcunun bonservisi konusunda kolaylık sağlanacağı belirtildi. Dzeko'nun da Kupa 1 kozu nedeniyle Siyah-Beyazlı formayı giyme konusuna olumlu baktığı bildirildi. Bu anlamda önümüzdeki günlerde Dzeko için somut adımlar atılacağı belirtildi.