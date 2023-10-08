Fenerbahçe'nin bu sezon en erken deplasman golünü Dzeko attı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin bu sezon en erken deplasman golünü Dzeko attı

Fenerbahçe\'nin bu sezon en erken deplasman golünü Dzeko attı
Son Güncelleme: 08.10.2023 19:35

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, ligin 8. haftasında Kasımpaşa'ya karşı attığı golle bu sezonun en erken deplasman golünü kaydetti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta 6. dakikada gol atan Edin Dzeko bu sezon bir ilke daha imza attı.

İLK GOL DZEKO'DAN

Maçın henüz 6. dakikasında İsmail Yüksek'in ortasında rakibini ekarte eden Edin Dzeko altı pasın içerisinde topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

BU SEZONUN EN ERKEN DEPLASMAN GOLÜ

Yıldız futbolcu Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü Kasımpaşa filelerine göndermeyi başardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin bu sezon en erken deplasman golünü Dzeko attı - Son Dakika
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