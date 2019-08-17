Son Dakika Haberleri: Edin Dzeko imzayı attı
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Edin Dzeko imzayı attı

1 saat önce

İtalya'da yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan 33 yaşındaki futbolcu, kulübü Roma'da kaldı.

Edin Dzeko imzayı attı, System.String[]
İtalya'da yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan 33 yaşındaki futbolcu, kulübü Roma'da kaldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dzeko'nun sözleşmesinin yenilendiği belirterek, 3 yıl daha uzatıldığı ifade edildi.

Kulüp açıklamasında ifadelerine yer verilen Dzeko, "Son haftalarda kulüpten kalmama yönelik güçlü bir istek olduğunu hissettim. Roma benim evim. Burada bir kupa kazanmak için her şey var. Daha uzun kalacağım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

2015 yılında Roma'ya gelen Bosna Hersekli golcü, 179 maçta forma giymiş, 87 gol atmıştı.
Fenerbahçe, İtalya, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:42 
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